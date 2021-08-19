adidas Ultraboost 21限定款登場　香港、台北專屬配色顯都市魅力

adidas為新一代旗艦跑鞋Ultraboost 21推出城市限定系列，以不同城市特色為設計主軸，推出台北與香港專屬配色。Ultraboost 21 City Pack 「Taipei」 自台北城市風景汲取靈感，鞋身運用流行質感沙色，搭配橙與藍，將台北的白晝天空、落日時分、城市夜景融入鞋身設計中，以交替的天色刻畫一日台北，展現無止盡的城市生命力。adidas Ultraboost 21 City Pack同步推出「Hong Kong」 限定款，以黑魂色調為基底，注入交通標語元素，體現市區交通繁忙的香港日常，穿上跑鞋展現極簡風格時尚，表達對城市的熱愛。



adidas Ultraboost 21 City Pack 香港限定款盡顯車水馬龍繁囂都市境況，台北限定款則刻畫了都市晚霞景色，兩雙都各具特色。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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adidas Ultraboost 21 City Pack 「Taipei」暖色調沙色鞋面象徵台北城市暮光，流線型的藍橙漸層劃過白色BOOST中底，以橙紅色晚霞與藍天交織出夕陽美景，描繪天空在日落時刻的色彩變化；鞋後跟勾勒夜幕低垂時的Taipei城市輪廓，並以橙黃圓點畫龍點睛，點亮台北不夜城。adidas Ultraboost 21 City Pack「Taipei」對比第一代Ultraboost 大幅增量26% BOOST 含量，提供跑者卓越舒適的腳感與緩震效果；Primeknit+鞋面完美包覆雙足，兼具輕量與舒適性能；全新 Torsion 系統加倍穩定支撐，帶來豐富且靈敏的能量回饋；搭配兼具絕佳抓地力與耐磨性的 STRETHWEB 360 大底，讓跑者用全新視角，盡情探索城市角落。

adidas同步推出Ultraboost 21 City Pack「Hong Kong」，以酷黑配色融入香港獨有的交通標誌元素，呈現Hong Kong日常。左右腳內側鞋面分別印上「望左LOOK LEFT」和「望右LOOK RIGHT」標語，鞋扣帶使用香港特有「的士」車牌造型，印上香港機場代碼「HKG」以及國際電話區碼「852」，完美結合香港國際與在地的城市意象。後跟隱約浮現黃色直線與格紋，呼應香港常見的馬路線標，猶如穿梭在車水馬龍的街道，體驗香港繁榮熱鬧的城市風光。 adidas Ultraboost 21 City Pack系列鞋款，即日起於adidas官網及門市上市。

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