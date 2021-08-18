大坂直美｜跨界聯乘Levi's破格牛仔服　夥拍村上隆出專屬花花球拍

人紅自然是非多，大坂直美近日因不堪記者連翻質問而淚灑記者會，頓時成為球壇熱話。

球手與記者之間的關係固然值得探討，不過今回我們就講講大坂直美最新發布的兩個聯乘企劃。



大坂直美跨界聯乘Levi's成潮流熱話（Levi's）

日本網球名將大坂直美自從擊敗威廉絲後瞬間榮升為球壇一姐，就連NETFLIX亦特意推出她的紀錄片，實在風頭一時無倆。

NETFLIX為大坂直美製作的同名紀錄片《Naomi Osaka》（NETFLIX）

人紅自然是非多，近日大坂直美捲入了媒體霸凌事件，引起運動界及媒體界熱烈討論；另一邊廂，大坂直美在高強人氣的協助下，機會亦來之不盡，屢獲時裝品牌邀請成為代言人或合作推出聯乘系列，盡顯設計天份。

大坂直美為Levi's聯乘系列添上幾分剛中帶柔的美感（Levi's）

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【按圖看大坂直美聯乘Levi's單品設計】

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Levi's牛仔褲的招牌Tag換上大坂直美聯乘系列的設計（Levi's）

日前，Levi's宣布將於8月24日推出Levi's聯乘Naomi Osaka系列。系列以女性運動員的視角將復古牛仔單品升級再造，因此整個系列予人爽快及活潑的感覺。另外，大坂直美在個別單品中加入繩索或流蘇元素，加上馬甲或短身和服的輪廓，為Levi's®帶來難得一見的歐美式性感。

村上隆早前特意與東京運動廠Yonex合作，聯手為大坂直美打造專屬球拍。（Yonex）

除了獲一眾時裝品牌賞識之外，日本知名藝術家村上隆較早前亦特意與東京運動廠Yonex合作，聯手為這位日本國寶級網球手打造專屬球拍。球拍及放置球拍的禮盒上印滿化身成櫻花的Kaikai Kiki圖案，拍頸內側則印有大坂直美的英文名稱「Naomi」以及熊和花卉圖案，球拍的形狀則採用Yonex標誌性Isometric方形拍頭，融合三方單位的特點。

帖文甫面世即獲極多注目，看來大家除了喜歡村上隆與大坂直美這個組合之外，亦非常關心大坂直美在球場上的表現及衣著吧。