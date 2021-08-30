認識Nike古董跑鞋粉絲隱世聖地　探索sacai熱炒聯乘鞋款根源設計

這些年來球鞋文化橫行天下，任Kanye West再如何要風得風，或各大頂尖High Fashion名牌如何開拓他們的波鞋市場，Nike的王者地位卻始終屹立不搖。



或許資深「鞋頭」Sneakerhead始終眷戀他們的Air Jordan、崇尚炫耀或炒賣的潮童則追求Dunk SB，但對於普羅大眾而言，sacai與Nike合作的鞋款，才是他們近年最愛，無怪乎在街上撞街率最高。這聯乘成功原因有二，一來款式設計特別，二來炒賣市值相較容易接受，平均二、三千港元已能擁有一對潮鞋，總好過Travis Scott那些每每動輒過萬元的Air Jordan別注。

sacai × Nike這些年來的合作鞋款，LDV Waffle這類跑鞋類別注明顯最受歡迎。（Nike）

環顧sacai × Nike這些年來的合作鞋款，主要分成兩大類別，一是籃球類的Dunk、Blazer別注，另一類則是LDV Waffle、LD Waffle及Vaporwaffle這些跑鞋類別，而十分明顯的是跑鞋類產品遠比籃球類歡迎，可見sacai設計師阿部千登勢當真將Nike最遠古的跑鞋型號，改造得唯妙唯肖吧。

早在70年代，Nike已憑藉多款經典跑鞋型號種下成功的種子。（Nike）

對於大眾而言，若談論起成就Nike王朝的最重要鞋款，必是1985年的Air Jordan及87年的Air Max系列，但其實早在70年代，Nike已憑藉多款經典跑鞋型號種下成功的種子，一般人或者不曾留意，但它們對於資深鞋頭或古着愛好者而言，卻有着超凡意義。

TSURUMI★BASE收藏的歷代Nike Waffle Trainers跑鞋。（TSURUMI★BASE）

Tailwind是Nike第一雙採用Air緩震技術的鞋子，源自1978 年。（Lighting）

例如在1972年在品牌易名為Nike後登場的「阿甘鞋」Cortez；1974年品牌創立人Bill Bowerman受到妻子烹調窩夫餅所創造的專利粒狀鞋底Waffle Trainers跑鞋；76年主打能減少腿部因扭曲並減少膝蓋壓力，從而降低肌腱炎和其他跑步有關疾病的「喇叭形鞋跟」Flared Heel的LD-1000；到78年大受專業長跑運動員歡迎的LDV（Long Distance Vector）等等，都是前Air Force 1和Air Jordan時代的王牌經典，而Nike的收入，亦由1973年的2,870萬美元，十年之間躍升至8.67億美元。

Nike Oregon。（TSURUMI★BASE）

「聖經」《NIKE CHRONICLE》。（amazon）

對於Nike 70年代的跑鞋文獻和資料研究，亞洲地區最具代表性的「聖經」，首推Lightning出版的《NIKE CHRONICLE》莫屬，2011年初登場，到2016再度強推增量版，受歡迎程度與認受性皆毋庸置疑。不過書再詳細精彩，也僅有一本而已，而且現在要再購買也絕不便宜。

TSURUMI★BASE的收藏品不是會同atmos這些潮流單位合作，舉行Pop-up展覽。（toshiya_towa_kanechika）

反而近日在IG上發現一個頗有趣的帳戶TSURUMI★BASE，由一批日本Vintage Nike資深收藏家經營，據知他們在日本真的有個地下空間展示室，不過只作供諸同好，並沒有炒賣成份，以鞋會友。

更加有趣的是，除了一般照片展示之外，TSURUMI★BASE的收藏家們更悉心地將珍藏拍成YouTube紀綠短片，以「1976−1982 LD-1000 〜LDV HISTORY LDシリーズの歴史を詳しく解説！」（1976-1982 LD-1000 ~ LDV HISTORY LD系列歷史的詳細解說！）、「NIKE初期プロトタイプを分析！」（分析Nike初始原型鞋款！）作主題，細心講解Nike LD-1000及LDV的歷史發展故事，不同年代鞋款的用料、外觀設計、原產地及特色，一覽無遺的全面公開，一些超珍貴鞋款如1976年Nike The Sting、Cascade、77年Elite SMU、83年Aloha及Special Nylon Cortez，都會悉數被再拍成獨立短片，全方面欣賞每對絕版跑鞋的細節，縱然我們聽不明日文旁述，但單看短片圖片去「估下估下」，已然獲益良多。