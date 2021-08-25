Kanye West圖案面罩熱爆全球　追源索流原創者竟然是Bape Nigo？

雖然千呼萬喚的音樂專輯《DONDA》一拖再拖，仍然尚未推出，Kanye West仍然成為眾人熱話，不單是他在阿特蘭大的演唱會或與adidas合作的新球鞋，更重要是他那些持續神經失常的面罩Full Mask造型。



Kanye West再度引爆Full Mask熱潮。（fans設計圖）

遠赴巴黎看BALENCIAGA發佈會仍舊披上圖案Mask。（Balenciaga）

話說自今個6月那個「藍色YEEZY GAP加Nike球鞋」造型後，Kanye West就再次重拾久遺多年的面具控癖好，無論是遠赴巴黎看BALENCIAGA發佈會、看籃球賽定還是舉行演唱會，都總是披上密不透風的Full Mask面罩示人。

Roddy Ricch合作的音樂作品仍然「無臉見人」。（roddyricch）

Kanye West早前去看籃球賽的造型。（Getty）

雖然有人會話Kanye大約十年前已經玩過面具Style，但今次又與當年有所不同，過去版本清一色與Maison Margiela品牌團隊設計，每每鑲滿晶石，盡顯職人手工也名貴不凡，絕非普羅大眾所能企及。而今年Kanye所推崇的面罩，卻無疑親民得多，沒有欽點任何一個品牌製造，也未見任何配飾Decoration，只是簡單印上各式各樣圖案就是，在社會引起廣泛關注和討論。

jun PENÉLOPE的作品價錢是個謎，讀者們自己找他詢問吧。（jun PENÉLOPE）

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看到此，想來大家都會很關注究竟如何買到這些圖案Mask了吧？事實上Kanye West所戴的面罩並非來自任何一個品牌，純屬D.I.Y.而已，所以包括你同我在內的任何人都可以造得到。德國柏林有一時裝設計師jun PENÉLOPE，最近便於個人IG發佈一系列自家圖案Mask單品，以舊布料及古着Tee製造，與Kanye West的款式如出一轍，食正時下古着再造熱潮之餘，很多圖案亦源自樂隊Band Tee或Slogan字句，極盡反叛意味。可惜要買到也不容易，事關每款Mask有造一個，售完即止，而且只透過IG DM的方式進行洽購，甚不方便，幸好設計師jun PENÉLOPE回覆的速度也算快，不用長時間等回覆。

事實上另一Hip-hop巨星ASAP Rocky早幾年也不時以這種面罩Look示人。（realtrendnd）

多年前Kanye West總愛披上Maison Margiela晶石面罩。（Maison Margiela）

Kanye West為Bape A/W 2006的Catalogue之中擔任模特兒的遮面造型。（Bape）

總之Kanye West再度掀起Full Mask熱潮，已是不爭之實，不過說他這個「遮臉」美學概念，乃完全是由Maison Margiela啟蒙他，這個說法又差強人意。因為早在搭上「罵治」之前的更久遠年代，即Kanye搭上當時A Bathing Ape主理人NIGO的2000年代中期，這位天王巨星已是BAPE FULL ZIP HOODIE的超級支持者，更曾親自穿上它為Bape A/W 2006的Catalogue之中擔任模特兒，可見這種「無臉見人」的穿搭概念，早已植根Kanye腦海多年。