日本設計│時裝公關另創品牌　TOUJOURS介乎東京與巴黎之間美學

經過歲月洗禮，青春日漸逝去後，歷練會成為資本，有些女生會選擇利用粉脂去遮蓋年月的軌跡，有些則會泰然自若與從容不迫，慢慢散發出一種成熟的韻味，是一種智慧的表演?今天介紹一個較少人談及的品牌，如主理人的作風一樣，樸實無華而且寬容大方，讓內在的自信由心而發。



輕鬆自在的感覺可以說是 TOUJOURS的特徵。 （ TOUJOURS）

今回所介紹的日本品牌名稱 TOUJOURS，在法語中的意思是「每天」，從名字已經得知為日系法式主義，感覺猶如Lemaire與ARTS&SCIENCE的風格，以永不落伍的標準和傳統為基礎，去除繁雜的設計，轉向物料的天然質感為軸心，配以闊身的剪裁，注重穿著時的舒適感，細看各單品的穿搭性也是極高，同時日用性也強。或是會覺得是平平無奇，但簡約主義的品牌，往往都是靠用後感取勝。

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TOUJOURS在2009年開始活躍，其主理人注連野昌代，修讀平面設計與包裝設計畢業後，先後到《JOURNAL STANDARD》和《Journal Standard Luxe》擔任公關工作，後來才創立個人品牌TOUJOURS。基於先前公關的工作經驗，令品牌自創立開始，就不時被日本各大時尚雜誌報導，不過如品牌的風格一樣，總是平平淡淡，感覺與世無爭。不過主理人注連野昌代在日本的婦女界人氣不俗，以日本家庭主婦與成熟女性為主導的《リンネル》雜誌，就多次找上注連野昌代作為封面人物，而且在多個特集中，也會邀請作分享。

從2009年的《ナチュリラ vol.6》的6月號，不難發現其穿搭風格與品牌TOUJOURS如出一轍，其日系氣質亦深受家庭主婦喜愛。（amazon.co.jp）

愉快的感覺是無形的，但很重要。 TOUJOURS主理人注連野昌代

上年在 Netflix爆紅的《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）播出後，引發「美法」文化衝擊，同時有不少法國人也指出，當中大多花枝招展的造型絕非法式風，特別是複雜穿搭。的確法式風格向來有一種浪漫的簡約主義，而且在衣物間，男女的分野亦開始糢糊，如同今個2021年TOUJOURS的秋冬系列，是以「Blues」為創作主題，有別過往對Blues音樂人的正統華麗衣著，反而是暗藏Blues是在奴隸制結束之後，帶來改變的象徵含義。另外當中出現不少男生經典衣物的輪廓，同時其三層layer與輕重比例的配襯手法，也是相當值得參考。

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輕重比例的美學示範，上半部的毛衣加頸巾也感覺重身，下身的長裙就配以多皺摺的設計，營造出對應的質感，即使是同色系也可以有層次之分。 （ TOUJOURS）

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最後一個題外話，TOUJOURS是屬於NOT SO HARD WORK CO., LTD.（名字相當有趣）公司旗下的品牌，同公司的另一品牌為ts(s)，ts(s)的主理人鈴木卓爾（Takuji Suzuki），正是Engineered Garments主理人鈴木大器（Daiki Suzuki）的弟弟。難怪近年ts(s)的女裝系列，與TOUJOURS也有幾份相似，不過在色調與物料的選用也有不同。