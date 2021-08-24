東京殘奧｜吉岡德仁與殘障人士及學生打造　櫻花火台背後極具意義

【東京殘奧】隨東京奧運的結束，東京殘奧亦於今日（8月24日）上演。

設計師吉岡德仁近日聯同當地123位殘障人士及學生，以159片櫻花花瓣陶瓷，打造出「桜の集火台」，為殘奧健兒打氣。



日本設計師吉岡德仁（Wikipedia）

如果大家有留意東奧相關資訊，對吉岡德仁的名字應不感陌生。擅長以反光物料的他，早前利用從日本大地震臨時屋回收得來的鋁，改造成櫻花形狀奧運火炬，藉著象徵日本的櫻花表達和平之外，亦反映重建所象徵的希望與未來。

吉岡德仁早前利用從日本大地震臨時屋回收得來的鋁，改造成櫻花形狀奧運火炬。（Tokyo 2020）

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即將上演的東京殘奧中，吉岡德仁再一次以櫻花作原點，邀請愛知縣常滑市123名殘障人士及學生，一起以159片櫻花花瓣陶瓷，打造出「桜の集火台」，延續櫻花形狀奧運火炬所承載的精神之餘，同時傳遞出和諧共容的精神。

吉岡德仁為東京殘奧設計的火台（Tokyo 2020）

「桜の集火台」呈碗形，由多朵陶瓷櫻花拼湊而成。每片櫻花花瓣均由人手製作，因此每片都獨一無二，傳遞出「不一樣也很美」的意味，亦象徵即使大家不一樣，但群眾起來亦能匯聚成燃燒的烈火，綻放出美麗的光芒，呼應殘奧背後的理念。

「桜の集火台」由當地123位殘障人士和學生共同打造（Tokyo 2020）

除了由吉岡德仁及當地123位殘障人士和學生共同打造的「桜の集火台」外，日本全國880多地將於8月12日起，陸續在全國各地傳遞聖火，屆時大家便能欣賞更多既美麗又有意義的火台了。