Ann Demeulemeester回歸自家品牌　誰說歌德暗黑風時裝風光不再？

樂壇很流行玩久休復出，歌手退出大眾視線三數年，之後打正「回歸、復出」旗號推出新唱片搞演唱會，每每比年年月月在「磨爛蓆」來得更惹人關注。而有趣的是樂壇這一套，應用到時裝領域上，原來一樣可行。

闊別八年，久違的Ann Demeulemeester，終於要回來了。



作為Antwerp Six六位成員之一，Ann Demeulemeester（左）一直是Avant-garde時裝的代名詞。（BRANKOPOPOVICBLOG）

作為Antwerp Six六位成員之一，Ann Demeulemeester自1989年起始便一直是偏鋒、前衞時裝的代名詞，不理潮流趨勢如何，只我行我素地沉醉在自己的歌德詩意、Beat Generation和Patti Smith世界之內，故素人「歌德詩人」的美譽，名氣雖然一直沒有如同胞Martin Margiela、Raf Simons般響亮，但這麼多年來都總能夠屹立巴黎時裝周，穩守一線尾之列。

到了2013年，Ann Demeulemeester更為了家人原故，放棄從沒有完整假期的工作生活，毅然退出創意總監一職，由得力助手Sébastien Meunier接捧，自此過着退隱歸田生活，並報讀瓷器藝術碩士課程，2019年更成立生活品牌Ann Demeulemeester Serax，主打餐具、家品，自得其樂。

正當世人以為Ann Demeulemeester會好像Helmut Lang般，永遠離開時裝這是非地之際，她卻選擇了做Jil Sander，闊別八年後，決定重新接掌自己一手創立的品牌。

安特惠普Ann Demeulemeester旗艦店最近經過大翻新。（Ann Demeulemeester）

安特惠普Ann Demeulemeester旗艦店最近經過大翻新。（Ann Demeulemeester）

不過要留意的是，Ann Demeulemeester這個品牌的擁有權已不再屬於Ann Demeulemeeste自己，因為2020年意大利時裝店Antonioli的老闆Claudio Antonioli，已出資全面收購了品牌，大刀闊斧地削減60%人手、成立一個全新內部設計工作室、將絕大部份製作工序轉移至意大利工場生產，再聘請Ann Demeulemeester出山，邀請她回歸參與品牌業務，渴望將這個傳奇比利時品牌重回昔日輝煌，而品牌於安特惠普的旗艦店最近亦進行大翻新，將於9月2日正式揭幕，裝修圍板上也簡單直接寫上一句「Ann Demeulemeester, New Beginning」。

Ann Demeulemeester FW12。（Ann Demeulemeester）

雖然2013至2020年由Sébastien Meunier主理品牌的時間裡，Ann Demeulemeester的品牌人氣確實失色了許多，銷情卻一直不俗，例如品牌一系列歌德式黑暗意味鞋款，多年來也一直穩佔Antonioli的10大熱賣鞋類品牌之列，今年年度收入也預計約有2億港元，毫不失禮。而Antonioli更表示，未來兩三年將會計劃在巴黎、倫敦和米蘭開設專門店，看來Avant-garde時裝將來班師回朝，踢走街頭時裝的王座、再次主宰時裝世界，並非沒有可能。

Ann Demeulemeester的鞋類作品仍然熱賣至今。（Antonioli）

歌德時裝女王終於要回歸了。（GETTY）

然而，究竟今次Ann Demeulemeester是以哪一種形式回歸品牌，Antonioli方面目前尚未明確透露，甚至在Antonioli網店的訪談中，Ann Demeulemeester也表露「個人未必會着手參與服裝設計」的職務，事關她認為品牌多年來的形象和設計方向已十分明確，自己、丈夫Patrick Robyn及兒子也許能專注於品牌其他更創新的業務發展之上，打造一個更全方位的Ann Demeulemeester新國度。