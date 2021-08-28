CHANEL│收購意大利針織Paima　Le 19m承傳一眾傳統人手工藝工作坊

【CHANEL/ 職人/ 工藝】本月傳出CHANEL成功收購意大利針織工作坊Paima，令CHANEL子公司Paraffection旗下的的工藝坊與製造廠有著40家。



由Virginie Viard所設計的2021-22秋冬預告系列。（CHANEL）

意大利以針織為主導的Paima，至今有著53年的歷史，當中與CHANEL有著長達25年的商業合作關係。自成立以來一直都是奢侈時尚行業的製造商，在天然纖維上有著專業知識與技術，當中就以毛衣針織品與Cashmere為主。雖然今回交易的金額並沒有公開，不過從Paima的公開文件得知，2019年收入接近 3000萬歐元，同時擁有200名員工。是次為CHANEL在近2年內所投資的第5間意大利公司，另外還有鞋款製造商Ballin、紗線製造商Vimar 1991與皮革廠Samanta等等。

+ 1

CHANEL於1985年收購第一家工藝坊，後來再創立子公司Paraffection，逐步逐步將一眾工藝坊收於旗下。從2002年開始，集合旗下工作坊的工藝技術打造，推出首個Métiers d'Art工藝坊系列，成功引起業界高度關注。Métiers d’Art在法文中有「工藝」的意思，同時主力保存並延續奢華的傳統人手工藝，已故創意總監Karl Lagerfeld在任時，就大力投資在Paraffection的收購活動，包括刺繡聞名的Lesage與Montex 、山茶花羽飾工坊Maison Lemarié 、褶飾工坊Plissé Lognon與帽子工坊Maison Michel等。期後每年的12月都會推出不同主題的系列作品，可視為在成衣和高級定製之間的定位，並以傳統工藝作為系列的賣點，同時有別於傳統時裝週時間，更會在世界各地舉辦，過往就曾在東京、紐約、莫斯科、羅馬、愛丁堡等地，亦令Métiers d’Art系列有著別樹一幟的魅力。

最新2020/21工藝坊系列就以「Le Château des Dames」為主題，選定文藝復興時期的貴族為背景，而宣傳就由女星兼品牌大使Kristen Stewart擔任模特兒，Juergen Teller攝影師操刀，在法國被稱為「女人城堡」的舍農索城堡（Château de Chenonceau）取景。

Kristen Stewart第一次成為CHANEL的模特兒，就是在2013/2014Métiers d’Art的廣告，當年還是Karl Lagerfeld擔任創意總監。（CHANEL）

+ 1

有著Métiers d’Art系列的穩定發展，亦令CHANEL旗下的工藝坊擁有更大的發展空間，同時CHANEL亦為他們開出新一頁。早年宣布與巴黎市政府合作，邀請建築師Rudy Ricciotti負責設計，打造達25,000平方公尺共7層的Le 19M，更將旗下一眾的工藝坊集中於此，原先預計上年會正式開幕，但因疫情推遅，有望今年將會開始運作。

Le 19M於巴黎19區奧貝維埃大街（Porte d’Aubervilliers），由榮獲法國國家建築大獎（Grand Prix National de l’architecture）的建築師Rudy Ricciotti擔任設計工作。（CHANEL）

為什麼會稱為19M？因為M代表著工坊系列（Métiers d’Art），M也代表了法文的時尚（Mode），M也代表手（Mains），M同時也代表世家（Maison）和製造（Manufacture），展現CHANEL對工匠的熱愛。至於19則是因為處於第19區，也因為是嘉柏烈香奈兒（Gabrielle Chanel）出生的日期。 CHANEL服飾名品部總裁Bruno Pavlovsky

即使現時Le 19M並未正式營運，但早於2019年已在社交媒體建立個人帳號，分享不少實況資訊，亦是繼CHANEL BEAUTY後，第三個的個人社交帳號，可見對Le 19M的重視。從社交平台上的貼文，不難發現不少旗下的工藝坊已經搬入，而Pharrell Williams亦曾到訪。同時建築物有1,200平方公尺的公用設施，讓大眾也可進入感受其工藝美學，要不是因為疫情關係，絕對巴黎新旅遊景點。

+ 4