疫情下名牌二手市場大執位　最新時尚報告驚見無品牌珠寶更勝大牌

受著疫情影響已有一年半，各種不方便也慢慢被變成習慣，喜愛時裝人士最傷心必是不能出境，未能到訪各國購物。近一年也是只好透過網上平台入手，最近電商The RealReal公布最新2021年的分析報告，當中有不少出人意表的數據結果。



The RealReal在美國多個地區也有零售店，提供免費諮詢及估價、免費配送服務，不過其網上平台才是主力。（therealreal.com）

The RealReal, Inc.（REAL.US）成立於2011年3月，為美國大型奢侈品牌電商，同時提供鑑定奢侈品線上寄銷。除了手袋與時裝外，同時包含珠寶、手錶、家居及藝術品，當中品牌包括Cartier、Hermès、Gucci、LOUIS VUITTON、Prada、Rolex、Tiffany & Co.與Dior等等。在美國洛杉磯、邁阿密與紐約等多個地區也有零售店，有著十年的經驗同時公司已經上市。

電商The RealReal從其網站所得數據，與過往同期比較，公開其2021年數據報告。（therealreal.com）

The RealReal（簡稱TRR）表示奢侈品的二手市場正以極速增長，源於受到新冠肺炎的限制，改變消費者的購物模式與取向，2020年就有600 萬新成員加入TRR，當中Z 世代（指在1990年代末葉至2010年代前期出生的人）增長最為顯著，亦是最有購買力的一群，會追求個性化表達，喜愛街頭、學院風與日本復古男裝。

我們的數據顯示 Z 世代將是最有意識的購物者。 TRR總裁 Rati Sahi Levesque

對比2020的走勢，2021年各品牌的轉售需求上升，同時競爭加劇。 （therealreal.com）

從數據中發現Dior將Hermès淘汰出前五名，亦是Dior首次榮登五甲榜單，對比上年得並有著747% 的驚人增長數字。另外明顯LV與Gucci的距離接近，Gucci更是2021年度最暢銷品牌，成為Z 世代最喜愛的品牌，而有趣的是X世代（是指1965年至1980年出生的人）是二手市場最多發貨人，而忠實擁躉們所喜愛不單是包包，更包括衣物系列作品，當中Gucci的大膽設計的小物銷量增長最為強勁。

Gucci在2021年不論是買或賣都有超過60%增長，可見Gucci的活躍程度。（therealreal.com）

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同時間Z世代對環境有著高度的重視，對品牌是否有為著地球服務、環保概念與可持續性發展的特性，以身體力行與購買力投下重要的一票，從購買的環保品牌數據中，Z世代更是比Y世代（指1980年代和1990年代出生的人）有2倍差距，顯示出Z世代對品牌的環保意識。

近年不少品牌也以環保作號召，成功吸引Z世代注意。（therealreal.com）

我們在新冠肺炎開始後看到的高價值商品購買力的增長加速，這表明人們對奢侈品的看法產生變化。年輕一代已經接受了加密貨幣和 NFT 等新形式的投資，他們現在正尋找奢侈品，即使一件衣服被磨損後，也是有其價值。 The RealReal銷售總監Mayank Hajela

無品牌的飾品反而受到大眾喜愛。（therealreal.com）

在各大時尚品牌的飾品系列中，第一位依然是CHANEL，不過第二位居然是無品牌、無標誌的飾品，表示為顯個人主義，獨一無二、無標識的珠寶更受歡迎，證明品牌所推出的款式雖然有號召力，但即使沒有品牌效應，只要設計用料合適，飾品還是有很大的市場。另外在眾多飾品中，第一位是雞尾酒戒指（Cocktail Rings），其次為鏈狀手鍊（Link Bracelets）、吊墜項鍊（Pendant Necklaces）與吊式耳環（Drop Earrings）。

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因為有Z世代的加入，令二手手袋市場價格再提高。（therealreal.com）

最後來看看女生們最愛的包包，因為有Z世代的加入，同時Y世代受到疫情影響下，也將手上的現金轉到包包，令到二手手袋市場價格一再提高，當中復古款式最受歡迎，更是遠高於最新版設計。雖然上文也提到Hermès在二手市場並不活躍，但所有經典款式依然有市有價，而且價錢更升了不少，可見Hermès的收藏價值依然高企。