UNIQLO免費雜誌LifeWear新刊登場　沒有村上春樹重量級專訪也吸引

事隔半年，UNIQLO最新一期免費雜誌《LifeWear》終在今天（27/8）面世。

今期沒有村上春樹、安藤忠雄般重量級人物坐鎮，會像過往一樣吸引嗎？



《LifeWear》新一期以「Neighborhood Living」為主題（UNIQLO）

疫情底下，所有遠行計劃被迫中止，就連出街食飯亦變得困難，若要總結這種生活，四個字：索然無味！更慘的是，真正能夠無憂無慮地踏足異境的日子，相信也是遙遙無期……

《LifeWear》總編輯木下孝浩將焦點回歸鄰里之間的社區聯繫（UNIQLO）

或許《LifeWear》總編輯木下孝浩如同大家一樣悶得太久，今期雜誌他就以「Neighborhood Living」為主題，將焦點回歸鄰里之間的社區聯繫，從而展繹UNIQLO設計與日常之間的連繫之餘，亦會一如既往地詳細介紹品牌最新聯乘系列，以及與不同界別的人進行深入訪談。

Jonathan Anderson專訪大談家鄉倫敦的故事（UNIQLO）

今期木下孝浩再一次邀請Jonathan Anderson進行專訪。然而，專訪的切入點當然與第二期有所不同：今期將背景拉回Jonathan Anderson故鄉，並以他的視角遊走倫敦著名景點蘇豪區，以26條問題深入了解他的設計和生活方式。

綾瀨遙穿上最新一季INES DE LA FRESSANGE x UNIQLO穿型照（UNIQLO）

今期另一個專訪人物就是較早前成為UNIQLO代言人的綾瀨遙。雖然她一直都不是非常fashionable的女星，但今期她穿上最新一季INES DE LA FRESSANGE x UNIQLO之後，難得地流露出法式時尚氣質，令人一見心動之餘，亦充分反映出《LifeWear》造型師的Styling功力。

UNIQLO秋冬季重磅聯乘White Mountaineering也是今期《LifeWear》重點專題（UNIQLO）

另外，今期雜誌亦通過採訪設計師相澤陽介，詳細介紹今季UNIQLO重磅聯乘White Mountaineering，並且揭示系列背後的設計理念，不失為一個認識此系列的切入點。

+ 1

封面方面，木下孝浩今期再一次採用藝術家作品，並選定溫哥華藝術家Renée Gouin為今期作畫。Renée Gouin擅以色彩勾勒輪廓，作品風格雖然簡約卻蘊藏故事。今次她就以七位穿有不同衣服的女性身影，描述女性互助的力量，為2021秋冬《LifeWear》揭開序幕。