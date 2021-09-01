環保低碳手袋品牌O.N.E　設計簡約易襯價錢貼地　江旻憓也是用家

環保熱潮近年愈吹愈熱，不少高級品牌如Hermes、GUCCI均先後推出可持續發展系列。

今回想為大家介紹一個連「微笑劍后」江旻憓亦曾推薦過的手袋品牌O.N.E，不單款式新穎、價錢親民，更能支持環保及小毛孩，絕對值得支持。



O.N.E的創辦人Xenia Wong以澳門殖民時期建築為設計靈感（O.N.E）

手袋品牌O.N.E由Xenia Wong於2015年創立。創辦人以澳門殖民時期建築為靈感來源，創立初期仍有出售真皮手袋，其後創辦人於2019年開始茹素，並將理念帶到品牌之中，因此品牌自2020年8月起僅出售100%絕素及無動物傷害的產品，致力將「中性碳足跡」及「平等尊重眾生」的理念帶入潮流之中。

O.N.E致力將「中性碳足跡」及「平等尊重眾生」的理念加入設計中（O.N.E）

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品牌大量採用以回收塑料瓶製成的聚酯纖維以純素超細纖維皮革，製作出多款輪廓觸特且兼具時尚感的手袋，包括水桶袋Cage Bucket及Gaia Bucket Bag、拼接方型側揹袋Two-Tone Tote、風琴型手袋Boxwood Bag、江旻憓在IG上推介的半月型袋The ONE Bag等，款式雖不算多，但每款都非常適合返工或日常使用，加上定價非常親民，每款千多二千元港幣便有成交，性價比甚高。

「微笑劍后」江旻憓在IG上推介O.N.E（IG@vmwkong）

貼地價錢也是O.N.E賣點之一（O.N.E）

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品牌更承諾每收到一份訂單，便會栽種一棵樹木；亦會將10%利潤捐贈予毛孩機構，相當有心。其實一眾本地健兒除了運動了得之外，日常亦有許多值得我們學習的地方，例如「微笑劍后」之稱的江旻憓則親力親為推動低碳生活、何詩蓓夢想成為一名兒童心理學家、羽毛球手謝影雪捐贈部份獎金予毛孩子等。希望大家除了支持江旻憓之外，亦會支持她推介的手袋品牌O.N.E吧。