《Vogue》法國版換上新主編　30+取代老臣子為雜誌注入青春氣息？

正所謂長江後浪推前浪，人事更迭乃是平常事，而在媒體世界就更加尋常。Condé Nast早前就宣布將由年輕的Eugénie Trochu取代現年53歲的Emmanuelle Alt，成為法國版《Vogue》新主編。



《Vogue》法國版換新主編，望帶來新景象。（Vogue Paris）

近年《Vogue》努力「洗底」，以各個理由換走多位老臣子，雖然Anna Wintour仍屹立不倒，但雜誌不斷邀請新生代接任總編一職，如去年就找來當時年僅27歲的澳洲華裔KOL Margaret Zhang（章凝）出任中國版《Vogue》新主編，接替《Vogue》任職此位長達十六年的創刊總編輯張宇 Angelica Cheung，消息令業界嘩然。

「潮流教母」Anna Wintour地位依然，在集團屹立不倒。（Getty Images）

繼中國版「大執位」後，今次就輪到了法國版：Condé Nast早前宣布將由年輕的Eugénie Trochu取代現年53歲、曾為法國版《Vogue》效力二十年的Emmanuelle Alt，成為新主編，引領雜誌寫下新篇章。

Eugénie Trochu成為巴黎版《Vogue》新主編（IG@eugenietrochu）

Eugénie Trochuk大學主修文學及傳理系，2011年加入《Vogue》法國分部實習，其後十年一直為《Vogue》效力，主要撰寫時裝及時裝市場網絡文章。除了時裝外，她還熱愛音樂及騎馬，17歲前更熱衷於各大馬術比賽。據悉Eugénie Trochuk與Anna Wintour關係良好，她於感謝辭中更不忘表達能與Anna Wintour及英國版主編Edward Enninful合作的高興。



按圖看看Eugénie Trochuk時尚穿搭：

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對於章凝取代張宇，《Vogue》表示是全因章凝能利用新興數位平台數據與分析所需的敏銳商業頭腦。那麼《Vogue》又看上Eugénie Trochuk的甚麼？企業表示，他們希望Eugénie Trochuk能夠提升「法國時尚、文化和風格趨勢，讓它們向《Vogue》全球讀者發出更響亮的聲音」。

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不少傳統傳媒人總戴著有色眼鏡看待新媒體及網媒記者，自以為自己能力高人一等。這批新人是否「搞得掂」？一切結果有待時間引證。但無可否認的是，新生代帶來更多活力、更多創意，亦更了解時下潮流。



後浪總是會推前浪的。