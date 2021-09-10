OAMC聯乘Roden Gray藍染Liner Jacket　奠定時裝界軍褸王者地位

【OAMC聯乘】軍事風（Military Style）的外套單品，歷年來在時裝及古着世界一直有非凡地位，傳統上以A-2、MA-1及M-65最受歡迎。不過近年卻有一款以往被視為配角的衣種異軍突起，正正是「妹仔大過主人婆」的Liner Jacket。



Liner Jacket近年在潮流世界大熱。（IG@asakokoko10）

過往Liner Jacket是被設定成陸軍軍褸的內襯，很少話作表層外套般去著用。（Cockpit USA）

Liner Jacket原本只屬軍褸世界的配角，應用於地面軍用部隊其軍褸的裡襯之內，結構是將棉絮包裹在防水尼龍布之中，再以菱格式Quilted絎縫手法進行車工，以固定棉絮防止走位，作多層保暖之用。而很多人都誤以為Liner Jacket只被應用在美軍M-65 Field Jacket內，其實法國和瑞典陸軍軍隊都有選用。

踏入秋天，這類Liner Jacket便足夠保暖。（ IG@asakokoko10）

發展至後來，Liner Jacket更被日本時裝圈、古着圈份子加倍重視其價值，而漸漸脫離依從軍褸的形式，獨立成為一款單品出售和配襯，價錢十分便宜每每只是數百港元，卻又異常好襯，使到很多年青人用它來配襯各式各樣造型，洗脫以往只屬軍事風的單一造型。

OAMC將Liner Jacket提升至另一台階。（OAMC）

當年與fragment design合作別注版。（OAMC）

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不過真正讓Liner Jacket「水鬼升城隍」的推手，無疑是Luke Meier。這位前Supreme創意總監兼現任Jil Sander設計師，自於2013年與Arnaud Faeh共同開創OAMC之初，即以Liner Jacket打造出自家Signature單品。刻意從Vintage、Deadstock古品中加入絲印、塗鴉、Slogan或刺繡概念，成功為這款歷史悠久的衣種，注入街頭時裝的氣息，更藉着OAMC往後的蓬勃發展，一併進軍高級時裝舞台，近年已先後跟Supreme和fragment design等潮流大戶合作，還有已故音樂人Daniel Johnston和為Black Lives Matter打氣的設計，推出別注Liner Jacket，風行潮流界。

OAMC最新與時裝店Roden Gray的Liner Jacket聯乘項目。（OAMC）

每塊藍染布都是獨一無二。（OAMC）

今次OAMC最新Liner Jacket聯乘項目，則找來加拿大同鄉時裝店Roden Gray合作限量版本。以深藍色作主色調，除前身左不下側繡有OAMC字樣外，最大特點是背後縫有印上野花圖像相片的布塊，並且經過藍染技術處理，每塊布片的染色分佈和深淺程度不一，換言之每件Liner Jacket都不盡相同，全部都是獨一無二。加拿大時間9月10日便會於Roden Gray官網獨家發售，價值目前未有公佈，但鑑於OAMC的Liner Jacket定價現已高達三千多港元，想來這件藍染聯乘應該絕不便宜。