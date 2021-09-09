Tiffany重磅聯乘藝術家Daniel Arsham　限量49件青銅雕塑內有乾坤

Tiffany & Co.再有新搞作！繼找來BLACKPINK成員Rosè、《后翼棄兵》女主角Anya Taylor-Joy，以及Beyoncé與Jay-Z代言後，今次更邀請美國藝術家Daniel Arsham合作，設計出全球限量49件的聯乘作品「Blue Box, Circa 3021」。



Tiffany跟美國藝術家Daniel Arsham合作，帶來重磅聯乘設計。（Tiffany & Co.)

講到Tiffany & Co.最經典的設計，大概很多人會答Tiffany Blue小紙盒。今回的聯乘作品「Blue Box, Circa 3021」，顧名思義，就是以品牌小紙盒作為創作起點。不過Daniel Arsham當然不會如凡夫俗子般膚淺，看到品牌標誌便「流口水」，對他而言，珠寶等於慾望加上打開盒子前的「期待」的總和，因此打開盒子前的未知感，以至是打開盒子時的感受，亦是整個體驗的一部份。

Tiffany & Co.聯乘Daniel Arsham，Tiffany Blue專色的盒子是一大亮點。（Tiffany & Co.）

為了展現出極具代表性的Tiffany Blue，Daniel Arsham選用了氧代後會變成青綠色的銅作為原材料，打造出一個帶有凋蝕感的青銅Tiffany Box雕塑，並將主題訂定為「西元3021年出土的Tiffany Box」，藉此延續藝術家對現代文物的迷戀，以及他最拿手的破爛Futuristic風格之餘，同時也向品牌的百年歷史致敬。

Tiffany Knot以18k白金打造而成，綴有鑽石及品牌經典沙弗萊石。（Tiffany & Co.）

要知道Daniel Arsham是聯乘的大紅人，由平民化的UNIQLO、IKEA，到高級品牌DIOR的合作，他都能成功製做時尚熱話和搶購潮，帶來亮麗的成績表。

對Daniel Arsham而言，珠寶等於慾望加上打開盒子前的「期待」的總和，因此打開盒子前的未知感，以至是打開盒子時的感受，亦是整個體驗的一部份。（Tiffany & Co.）

「Blue Box, Circa 3021」全球限量生產49件，非常珍貴，不僅是名貴珠寶，也是藝術品。每件雕塑內更附帶一隻同樣限量發售的Tiffany Knot手鐲。Tiffany Knot以18k白金打造而成，綴有鑽石及品牌經典沙弗萊石， 為買家送上全方位的極緻奢華享受。



最後，按圖回顧Daniel Arsham經典聯乘項目：