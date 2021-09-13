日本手工達磨展　Hide&Seek聯合日本職人　古着再造宏揚傳統工藝

提起日本民間手藝公仔，最受歡迎的除了招財貓外，達磨不倒翁也是永垂不朽，縱然已創世數百年，但至今人仍然活躍潮流世界。而今個九月，日系時裝店Hide & Seek更將這股熱潮提升至另一個高度。



Hide & Seek聯合ACRAFT策動達磨限定展。（Hide & Seek）

話說Hide & Seek自上年開始，已洽談引進日本達磨職人單位ACRAFT作品到港，亦計劃為其舉行達磨工藝品展覽，奈何世界各地深受肺炎疫情所累，通關無期，使展覽期一拖再拖，延至今個九月才正式舉行。雖然ACRAFT主理人清水葵未能親臨香港，但也誠意十足地為香港Fans打造一系列經典及別注版達磨公仔，十分有心。

每件達磨作品都十分精美。（Hide & Seek）

ACRAFT主理人清水葵遺憾未能親臨香港。（Hide & Seek）

早前《一物》已為讀者介紹過ACRAFT的來朧去脈，它可是一個專門以古着再造技法製作達磨的工藝品牌。主理人清水葵打破傳統達磨以紙漿材料製作的規範，創新地利用牛仔布、軍布、布革以至帳篷布來製作達摩不倒翁，別開生面。

以牛仔布製造的Levi's Denim Dharma部份。（ACRAFT）

今回則選用了EVISU的古着牛仔褲去製成達磨。（Hide & Seek）

而且比起傳統達磨多達132道繁複工序，ACRAFT的Vintage Remade製法亦絲絕不簡單，事關清水葵堅持每塊被選用的古布，都是「有名有姓」，要有歷史根據或專屬細節。例如以Levi's、EVISU牛仔布製造的Denim Dharma達磨，製法便是將整條古着牛王分拆，再抽取褲頭牛仔布、赤耳、紅旗、紙皮牌、柳釘或口袋等標記部件，一一縫合到不倒翁之上，唯妙唯肖。

選用美軍行李袋Duffle Bag製作之版本的達磨。（Hide & Seek）

與本地知名古着店Midwest合作繡有Carhartt專屬標記的達磨不倒翁。（Hide & Seek）

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另外除牛仔布外，ACRAFT新一批達磨也有選用美軍行李袋Duffle Bag製作之版本，更特別與本地知名古着店Midwest合作，挑選了一批Carhartt工裝帆布服飾加以改組，製作繡有Carhartt專屬標記的達磨不倒翁，極具收藏價值。

Readymade借鏡Kermit the Frog，並以舊軍用帆布製作出Frog Toy。（Antonioli）

將古着再造注入經典玩偶這一理念，近年再潮流世界可謂遍地開花，除ACRAFT達磨之外，Readymade借鏡Kermit the Frog的舊軍用帆布製Frog Toy，以及FDMTL以染藍古布製成的米奇老鼠，都是有力證明。連Dior Men創作總監Kim Jones，均曾找來Kaws合作，以Tailor Made製法技法，創造出奢華的BFF玩偶，雖然不屬Vintage Remade，但完全體現在玩具、時裝與傳統手工的緊密相動，絕對是大勢所趨。

INFO

HIDE & SEEK X ACRAFT 期間限定展覽：

日期：9月11日至17日

時間：13:00 – 21:00

地點：銅鑼灣白沙道11號1樓