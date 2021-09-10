香港碩果僅存手繪廣彩製品　粵東磁廠職人器物　深深吸引日本人

陶瓷是香港重要器物之一，而跟陶瓷關係密切的廣彩製作，曾幾何時，也是本土極具代表性工藝。

不過，時移世易，本港工業北移，令這門工藝步入式微，現在仍然堅持在香港製作的廣彩，僅餘一間——八十多年歷史的粵東磁廠。



粵東磁廠是香港碩果僅存手繪廣彩工廠（潘思穎攝）

粵東磁廠的創辦人曹侶松，早於民國初年便於廣州經營廣彩生意，當時主要從江西一帶購入白胎後加工出售，他更於1928年夥同一批廣彩師傅，南下到香港的九龍城開設錦華隆廣彩瓷廠。其後遇上二戰，曹侶松待日戰結束後重操故業，1947年改名為粵東廣彩磁廠，經營至今八十多年，已傳到第三代，是香港碩果僅存的大型彩瓷廠，老工匠仍在位於九龍灣的廠房，以手繪的方式陶瓷器物上畫上各式圖案，展現出獨特港式美學。



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粵東磁廠老師傅在工場內手繪陶瓷器物（潘思穎攝）

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粵東磁廠第三代老闆曹志雄曾接受訪問指，「當時的粵東設有宿舍，師傅們住在一起感情要好，當大部分工廠是斷件計工資，粵東卻是斷日計。」60年代是廣彩最興旺的時期，由於中國內地政局不穩影響出口，加上不少廣州師傅來香港投靠粵東，時任老闆曹榮樞收容不少同行子侄，為粵東磁廠招攬人才，令香港成為供應歐美重要彩瓷的出口港。

不少日本旅遊網站都有推介遊客到訪粵東磁廠（Hanako網站截圖）

雖然香港的彩瓷製作量大不如前，粵東磁廠由從前長洲、坪洲開設三間廣彩工廠，到現在只有九龍灣，但他們對這門手藝的堅持仍深不少海外遊客的青睞，日本人對廣彩也有獨鍾，當地很多旅遊相關的書刊、網站，都有推薦九龍灣粵東磁廠是到香港旅遊的必到之地，還教導他們如何揀選美輪美奐的彩瓷製品，認識粵東磁廠比香港人更深。

荷蘭人設計的粵東磁廠器物（粵東磁廠）

除了外國人懂得欣賞廣彩之美，本年輕人也開始追尋這香港傳統手工藝術，像深水埗小店Foreforehead，也有引入粵東磁廠製品，「粵東產品在Foreforehead很受歡迎，遠超我預期。傳統職人手工畫瓷是最吸引之處，他們至今仍堅持老師傅一筆一繪畫出來，可以清楚看到筆觸的狀態。」店主Daisy表示粵東器物有很多花款選擇，而當中的圖像不是純粹裝飾，背後還有故事與來歷，「像我們引入的款式，是一個荷蘭人前來粵東學藝時留下的藍本，原來當時老師傅叫他畫傳統款式，可以畫些自己喜歡的東西，最後畫出他自己對於中式餐具的想像，最後形成中西合璧的當代風格。」問到前來Foreforehead購買粵東製品的年輕人會買甚麼，「他們愛細小的設計，像鼓油碟，或不同形狀的小器皿，用來放線香、飾物；他們也願意花錢買下經典的通花碗，始終香港手工藝製品甚為難得。」



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粵東磁廠致力保存傳統廣彩工藝，跟本地年代合作讓手藝傳承下去的同時，也會持開放態度跟不同單位聯乘合作，令這香港製造的器物得以保存，當然作為港人，也要好好珍惜眼前的美麗。

器，按《周易‧繫辭上》所言，「形而上者謂之道，形而下者謂之器」。器物如杯，這種簡單的單一體成型工具總在手邊，但又有否注目留意過？

9-10月藝文格物將以杯作主體，承載與此「器物」有關的藝術歷史與餐飲文化：葡萄美酒，是否一定要配夜光杯？

