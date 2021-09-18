PALACE日式刺繡衞衣登場　橫須賀神獸美學　LV、YSL也是擁戴者

談論起當今潮流界的一眾板牌，龍頭大哥固然首推Supreme，而二哥寶座由PALACE所得，想來也沒有異議。

雖然比起一眾傳統板牌的悠久歷史，PALACE無疑資歷較淺，而且也不是來自板牌大國——美國，但正正是來自英國的特殊背景，每每使到這品牌與其他美式板牌有着明顯區別，別樹一格。



PALACE新季日式刺繡Zip-up 9月17日正式開售。（PALACE）

例如最新FW21季度，PALACE就意想不到地取材日本橫須賀Sukajan Souvenir Jacket美學，將這種傳統褸款的精華元素抽選出來，融入各種時裝單品之中，以西方板牌來說，的確是頗新鮮的設計。

2003年的GUCCI男裝系列。（Grailed）

不過，歐美時裝設計師愛橫須賀外套，早非一朝一夕之事，遠在2003年的GUCCI男裝系列，當時創意總監Tom Ford曾推出過一系列奢華版Sukajan Jacket，記憶中索價港幣6萬大元，以當時的物價水平，實屬天價。及至近代，時任GUCCI創意總監Alessandro Michele亦薪火相傳，第二度開發相關褸款，人氣更是有過之而無不及。

Kim Jones2017年還在統領LOUIS VUITTON男裝部的時候，也曾設計出Sukajan Souvenir Jackets。（Ebay）

SAINT LAURENT亦設計過相類似款式。（SAINT LAURENT）

至於向來醉心於日本潮流文化的Kim Jones，在2017年還在統領LOUIS VUITTON男裝部時，除了和前輩藤原浩的fragment design合作外，亦打造自家Sukajan Jacket，將傳統橫須賀外套中常見的飛鳯圖案（常見動物有神龍、猛虎、飛鳯及鯉魚），以最頂尖用料及職人工藝，打造和風外套，堪稱東西方美學的最完美結合。就算是熱愛西洋搖滾的Hedi Slimane，當年在SAINT LAURENT亦設計過類似款式，雖然不是刺繡版本，但印上去的東洋風老虎圖像依舊虎虎生威，引來全城搶購。

日牌Tailor Toyo的橫須賀風Hoodie。（Tailor Toyo）

其實，過往所推倡的橫須賀美學，均一律以最元祖的Sukajan Jacket作為根基，然而近年卻漸漸流行將此等元素，移植到其他街頭服飾之中，由日本老字號Tailor Toyo、到時尚日牌CAL O LINE，以至大牌GUCCI，都曾施展過如斯技法大賣，不過論及西方地道板牌，過往熱衷此道者相對甚少，今次Lev Tanju領軍的PALACE可謂先頭部隊。

PALACE刺繡Zip-up。（PALACE）

將鯉魚圖案分布在手袖、背部及帽子之上。（PALACE）

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在PALACE新季度裡，Sukajan Jacket常見的鯉魚圖案成為設計主題，更被植入至Zip-up、恤衫、長褲及太陽帽之上。焦點大作Zip-up將鯉魚圖案分布在手袖、背部及帽子之上，胸前、胸後再繡有Palace London潦草字體及「宮殿」漢字字體，明顯是向東方鯉魚宮神話故事致敬。

配襯難度最高卻最注目的鯉魚恤衫。（PALACE）

若果喜歡再誇張一點的話，鯉魚恤衫必定是首選。Full Print圖騰加鮮艷配色本身已足夠搶眼，更特別採用了Cowboy Shirt式樣，用上牛仔恤別樹一格的Snap-button啪鈕，結合標誌性胸前雙口袋及補強車縫膀線，一個英國品牌成功將美國和日本兩種花枝招展形式合二為一，實在是何等難忘。

除鯉魚服飾外，新季PALACE尚有其他精彩服飾，有興趣讀者可按下圖逐一檢閱：