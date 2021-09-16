Loro Piana最新手袋系列Sesia　高級羊毛揚名手袋設計工藝也立萬

雖則擁有超過200年歷史的Loro Piana以高級羊毛製品而揚名國際，但作為LVHM旗下其中一個品牌，在當下這個追求創新的世代裡，Loro Piana亦不得不變。

最近品牌帶來全新創作——Sesia手袋系列，再一次將頂尖工藝注入手袋之中，滿足女士對品質的要求。



Sesia手袋系列成Loro Piana今季重頭戲（Loro Piana）

或許大家對Loro Piana的既有印象離不開Cashmere毛衣，但其實品牌近年積極進軍手袋市場，先後推出過Extra Pocket及Lock In袋，近日更加推Sesia系列，為品牌加添最新成員。

找來超模兼集團太子妃Natalia Vodianova為Sesia手袋代言，可見LVMH對這系列的重視。（Loro Piana）

今次LVHM對於Sesia可謂「落足本」，除了找來集團太子妃Natalia Vodianova代言之外，在設計概念、原料，以至手工上同樣花盡心思：系列名字「Sesia」取自品牌家鄉意大利西北部Piemonte一條全長一百四十公里的河流之名，品牌更以該河川延宕的線條為靈感，特意設計出帶有流線型的輪廓，打造「A flowing line marrying heritage and modernity」——一條連結歷史與摩登的流線。



多角角度欣賞Sesia的設計細節：

Sesia手袋系列分為Sesia Bag、Sesia Crossbody Bag及Sesia Clutch Purse三款。手袋設計實而不華，除了右下角的Loro Piana徽章之外，再沒有其他圖案及裝修。不過，愈是簡單的設計往往就愈考功夫，而向來講究的Loro Piana當然亦不打算得過且過，今回他們就以可持續物料改造成如同牛油般柔滑的皮革，再以800個工序，打造出本文主角Sesia Bag。據悉每一個Sesia需要20位工匠花上12天製成，確保每個細節均精準無瑕。

Sesia的設計草圖（Loro Piana）

在向家鄉及品牌工藝致意的同時，品牌不忘用家的需要，為大家帶來尺寸實用的手袋，方便大家放置電腦、外套等隨身物品。另外，手袋附有多條可拆式皮革肩帶，讓大家自由選擇揹法。品牌更特別推出一款皮革拼接帆布的Sesia，減輕手袋重量，讓用家用得更稱心如意。



按圖看Sesia精巧的製作工序：

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雖然Loro Piana手袋方面的名氣不及其他品牌，但市場總有不少講究設計的消費者，相信品牌終有一天能闖出一片天。