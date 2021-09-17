COS十年後回歸倫敦時裝周　騷前突發秋冬系列　秀氣直逼高級時裝

雖然COS是家快時裝品牌，可是愈做愈好，無論是剪裁、風格，抑或是定位都愈見鮮明，難怪會成為備受小資及中產愛戴的品牌。品牌較早前更宣布將於九月重返倫敦時裝周，將2021秋冬系列帶上騷台，令人期待。



COS 2021秋冬系列秀氣滿載（COS）

在時裝騷舉行前夕，COS率先發布系列LOOKBOOK，透過這個破天荒的舉動，以及簡約俐落的設計，為大家帶來意料之外的震撼。

俐落線條美是COS一貫強項（COS）

上月中旬，COS便宣布將回歸倫敦時裝周，令不少人大感意外。相隔十年重返騷場，品牌之前便透露會以多元體驗形式展示系列，務求為大家打造一場創新的混合式時裝騷。到底COS會策劃出一個怎樣的多元體驗形式展示系列，確是令人摸不著頭腦，同時亦令人相當好奇。

設計的層次感同樣令人印象深刻（COS）

而在這個等待的時刻，品牌就率先發布系列LOOKBOOK，讓大家能夠細味今季設計。

按圖看更多COS 2021女裝秋冬系列：

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今季設計貫徹過往簡約風格，卻在物料上巧盡心思，注入皮革雕花、人造皮草、大地針織面料等極富觸感的元素，使其更具高級時裝的感覺。輪廓方面，今季品牌參考70年代復古風潮，整體闊大而俐落，縷空、不規則剪裁等完素則透露出品牌對工藝的探索與追求。除了設計元素，不得不提品牌今季再度以有機再生物料與回收織物製成服飾，即將面世的新紙袋及包裝同樣使用FSC 可持續森林認可紙張製成，秉持著對可持續發展的承諾。

按圖看更多COS 2021男裝秋冬系列：

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看過Lookbook後，令人更期待COS於9月21日重回時裝騷的一刻，從天橋再細味系列設計。