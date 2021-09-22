Nigel Cabourn聯乘MIHARA YASUHIRO　英瑞聯軍糅合日本溶解美學

2002年成立的英國品牌Nigel Cabourn，喜愛古著文化的讀者一定不會陌生，多來也是以古著軍裝為核心理念，再加入設計師的想法，用上現今技術作復刻，除了從發源地英軍尋找靈感之外，對歐洲各地的軍隊也有涉獵，每季也以不同的主題設計出系列衣物，表達出Nigel Cabourn本人對古著的癡迷。

今回Nigel Cabourn與Maison MIHARA YASUHIRO再次合作，轉從瑞士軍裝汲取靈感。



來到2021年秋冬系列的前奏，Nigel Cabourn與Maison MIHARA YASUHIRO再次合作，更配以2種色調示人。（Nigel Cabourn）

自2019年Nigel Cabourn與Maison MIHARA YASUHIRO首次合作，聯乘推出以Converse Chuck Taylor為藍本的別注鞋款，加上Maison Mihara Yasuhiro早於2017年就面世的「Original Sole」溶解與解構重組的設計理念，隨即成為搶購單品。其後雙方進行多次合作，以低、高筒Chuck Taylor為靈感，配上不同的色調與做舊技術，製造出多次聯乘作同樣成功製造話題。在2020年時合作軸心，開始偏向Nigel Cabourn的軍事概念，推出Military Sneaker鞋型，來到2021年雙方再次以這風格鞋型為基調。

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今次的Military Sneaker用上日本標誌性「Salt and Pepper」迷彩紋理製作，採用棉紗與蕁麻纖維編織而成的厚磅帆布，配以絨面物料作對比，加上Maison MIHARA YASUHIRO的「Original Sole」基因，如粗身鞋帶設定與傳統手工粘土製的溶解型態厚身中底。當中官方稱其鞋帶的人字紋細節，正是來自瑞士在第二次世界大戰時期傭兵隊，軍用背包內部的拉繩為靈感。

2020年首次面世的Military Sneaker，當時是配以德軍1941年6月22日的「Barbarossa 行動」為創作理念，鞋背的ＭＭＹ自然是代表著Maison MIHARA YASUHIRO，NG則是Nigel Cabourn，在鞋舌的布標也包括雙方的聯乘名字與標誌。不過整個鞋型與英軍至90年代依然使用的British Army Trainer非常相似，Nigel Cabourn迷也知道品牌一直喜愛著英軍文化，而British Army Trainer有著90年代NIKE AIR MAX 1與adidas ZX系列的雛型與氣息，融合Maison MIHARA YASUHIRO的溶解美學，符合當下復古與Dad Shoes的流行文化。

按圖重溫Nigel Cabourn x Maison MIHARA YASUHIRO的著名聯乘作：