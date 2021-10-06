Patagonia│賀進駐香港20周年紀念展覽　盡覽珍貴經典戶外山系服飾

早前新聞網站 Axios 與民調公司 Harris Poll所合作的Axios Harris Poll 100，跟據親和力、道德、成長、公民性、想像力、文化、產品與服務等多方面評分，向42,935 名美國人進行的調查，得出今年的「最引人注目的品牌」名單，Patagonia打敗Apple與Nike，成美國最受注目品牌。

Patagonia的魔力絕對不只限於發源地美國，在日本的古著市場，不時都會尋得珍貴作品，而香港的Patagonia本部，不知不覺間已經開業20周年，所以決定以一系列活動作慶祝。



在Patagonia的Logo下加上香港最常見的行山路徑與地標。（Patagonia）

如果會偶然會行山的人也知道，香港雖然是彈丸之地，但絕對不乏行山的好地方。如果對比亞洲地區的繁華都市，香港的方便性更加是「無得輸」。Patagonia在香港已經20年，自然對本地的戶外活動有研究，所以今次慶祝主題Logo，在Patagonia的著名菲茨羅伊峰下，放上多個本土的行山熱點與戶外活勝地，絕對是用心之作。同時間，Patagonia HK 20 周年企劃，帶來期間限定的多元展覽，更找上不同的品牌與單位合作，聯名打造紀念版露營杯以及有機棉Tee。

將今回的主題Logo放到露營杯以及有機棉Tee。（Patagonia）

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是次露營杯是Patagonia與西雅圖戶外杯具品牌MiiR®合作，憑藉Thermo 3D®雙層真空隔熱技術，令杯身具有良好的保溫及保冷功能，加上簡潔的杯蓋，方便在露營時所使用，配以復古的杯身設計，結合是次主題Logo，如果成功換領露營杯更可於指定日期內享受免費的名字刻印服務。Patagonia對環境保育絕對是身體力行，不論是多年來對環保原料研發與使用，還是帶領的 1% for the Planet 計劃，也是品牌維持推廣與實踐環保意識，所以今次找來本地環保單位 V Cycle 合作，用上全有機棉製作Tee款，進一步為可持續發展獻力。

由Patagonia HK VIP專貴會員借出的本港所推出20年內的珍藏。（Patagonia）

除了特別推出紀念商品外，Patagonia於K-11 MUSEA專門店舉行期間限定展覽，由品牌頭十位VIP專貴會員借出近20年來的Patagonia作品，當中包括眾多Regulator系列作品，部份款式更已停產，還有Truth To Materials系列以至re\\\collection。同時在今次展覽可重溫昔日多款不同Hang Tag以及VIP Card的設計，雖然對比與過往古著作品，稱不上極罕，但卻充滿香港的昔日印記，而展覽日期為10月13日至24日。

按圖重溫Patagonia近20年的經典作品：

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另一方面，今次展覽更邀請到由香港時裝設計師TobyCrispy主理的再製時裝品牌 FashionClinic by T，以「RECRAFTED」為主題，將舊衣服拆解再重塑，製作成多件糅合Multi-styled及Detachable概念的 Upcycling 作品，並將於K-11 MUSEA專門店一同展出，以呼應 Patagonia 推崇的「Buy Less, Demand More」理念 。據知作品採用Inside Out結合Reversible的設計，能雙面穿著外更刻意將底、面反轉，務求讓大家將焦點放在原本被隱藏的縫紉與造功之上。同時在Worn Wear企劃中，在K-11 MUSEA的Patagonia專門店內，由TobyCrispy為顧客提供有限度的復修服務，更可加上自行填寫個人資料的 Label。