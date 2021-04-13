Patagonia全方位登山系列登場　怎貫徹品牌「清潔攀山」理念？

撰文： 黃沛鵬 最後更新日期： 2021-04-13 19:56

環保概念跟美國戶外品牌Patagonia早已連成一線，而最新一季則以From Trail to Peak為設計主題，相信又會贏過山友的歡心。

Patagonia最新一季以From Trail to Peak為設計主題（Patagonia）

由上而下說起， Storm10 Jacket能摺疊收納於胸前口袋，而且體積只有手掌般大，如此輕盈是極之方便攜帶之選，因這外套具備高效防水，用上三層H2No® Performance Standard的頂級防水以及100%再生尼龍防撕裂面料，並且加入RECCO® 救生反射器，保護力十足，無疑是忽然遇上風吹雨打的救星；至於其簡單設計，也是適合日常Urban Outdoor穿搭的單品。

能摺疊收納於胸前口袋的Storm10 Jacket（Patagonia）

Graphic T-Shirt也是Patagonia的拿手好戲，跟山野風景息息相關的圖案，上山時感覺份外內外合一，而作為專業登山品牌，Patagonia的T-Shirt也不失機能性， Capilene® Cool Daily Graphic Shirt除了輕柔的質地，再有50+ UPF防紫外線功能，以及HeiQ®天然抗菌技術，可謂行山的好朋友；另一今季新設計Capilene® Cool Merino Shirt，雖然以負責任羊毛標準認證（RWS-certified）的美麗諾 （Merino）羊毛與再生聚酯混紡而，但別以為羊毛就是熱，其實美麗諾羊毛有調溫效能、良好吸濕排汗、天然抗菌防臭等特別功效，絕對適合春夏遠足穿著。

Graphic T-Shirt也是Patagonia的拿手好戲，圖案跟山野風景息息相關。（Patagonia）

褲款方面也有不同功能特性來迎會不同戶外活動，男裝有遠足登山而設的Altvia Trail Pants，彈力十足兼具潑水處理，立體剪裁的膝頭部份加強靈活性，可跨越高牆石壁，彈性設計褲頭和設有拉鏈褲腳，也適合日常Urban Outdoor時尚穿搭。女裝方面，不論長褲Happy Hike Studio Pants或短版Happy Hike Shorts，都是上得山頂，落得街頭的兩用設計，彈性兼配合潑水處理的布料，還有50+ UPF 防紫外線功能，想跟陽光或雨水玩遊戲都可。

+ 6 + 6 + 6

From Trail to Peak系列包括登山服飾及裝備，由外套、上衣、褲到袋款，都是應用環保再生物料製造，是以最大程度保護大自然作為設計的理念，貫徹品牌「清潔攀山」理念，大大提升登山的自由暢快體驗。