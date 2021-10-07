New Balance得到JJJJound與Miu Miu加持　會否改變當下球鞋市場？

跟據researchreportsworld網站對全球波鞋市場收集與估算，涵蓋生產數據、區域消費和銷售等等作分析，現時的全球波鞋市場規模為 844.2 億美元（約6,585港元），預計到2027年將達到1281.1億美元（約9,993港元），並且會以7.2%的複合年增長。當中領頭是adidas與Nike，繼後為New Balance。

的確，近年不論在人氣或是High Fashion的出場率，仍是Nike與adidas佔先，不過New Balance也不示弱，從最近先後的JJJJound與Miu Miu合作，明顯感受到New Balance對中、高市場的野心。



JJJJound在5個星期前突發一張照片，加上一句：「JJJJ NB FW2021」，為今次合作展開序幕。（IG@jjjjound）

JJJJound是自2015年開始，從網上平台轉型推出實體商品。最初是由創始人之一Justin Saunders的私心出發，製作一些保溫杯、布袋、狗牌、冷帽或廚具等等，以生活所需的小物出發。後來漸漸與不同的品牌合作，而且更是涉獵生活各類範疇，例如2017年找來加拿大自行車品牌Bassi，據說用上一年時間尋找零件配置，以非簡單的聯名合作模式製作，推出後就隨即售罄。之後先後與A.P.C.、Danner及Porter聯乘，得到世界各地知名品牌的垂青，以及歐美日市場的熱烈反應，完全感受到JJJJound的極速冒起。

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我們也不知道我們在做什麼 JJJJound的IG@簡介

2018年JJJJound與New Balance首次合作推出990v3。（JJJJound）

JJJJound早於2006年已經成立，正式推出實體商品前，是以網上流行meme掘起，自稱為網上mood board，營造出極簡潔的生活美學。由始至終，JJJJound猶如一個反叛文青，不論是meme的「抵死」效果，或是簡約的排版，以至到推出產品時，也是秉持極簡主義。2018年首次與New Balance合作，挑選990v3為藍本，改動並不大，只是用上不同物料與深淺棕色作對比。當時只是草草在社交平台放出相片作宣傳，隨後就上架，但依然成功熱賣，而且成為雙方合作的慣例，其後的992也是一樣流程。

相隔兩年後，雙方用上992作基調，也是由物料與色調著手。（JJJJound）

來到2021年的最新合作，從上文首照發佈就得知以990v4為藍本，當全世界也以為最初的照片為實物時，不知是JJJJound的幽默還是故作神秘，原來今回在設計上花了不少功夫，在鞋帶位置移植了鬆緊繫帶系統，配以海軍藍與黑色系，加上ENCAP中底技術，令原本990v4的科技感更加突出。整體保持一貫的合作細節，如採用絨面革製成、鞋跟與鞋墊位置印上JJJJound名字。現時JJJJound官網未有上架，而昨日（10月6日）JJJJound於社交平台則稱將於下星期推出，跟據過往銷售情況，入手難度。

下年將是NB的990踏入40周年，此作是否為提前造勢。（IG@curation.technique）

同一時間，在日前的巴黎時裝周上，Miu Miu的2022春夏季度時裝展中，模特兒腳踏New Balance 574成為焦點。要知道在時裝週中的街拍，看到New Balance的鞋作不是新鮮事，但經過Jordan Brand與adidas也踏足時裝大舞台後，現在終於來到Miu Miu與New Balance的合作企劃，以白色和米色2款示人，鞋身配以毛邊設計，看似未經打磨的布料打造鞋身，鞋舌明確用上Miu Miu與New Balance的標誌，其直白的復古感絕對吸引！同時感受到High Fashion界將目光放到球鞋品牌的趨勢，未知來年New Balance會否有更多驚喜新作？