Alexander McQueen SS22窗外藍天　發布會向香港公園觀鳥園致敬？

雖然Alexander McQueen的厚底波鞋絕對是其中一款最多香港人購買的單品，但近年提起這品牌時，仿佛只會想起這設計似的，但品牌設計團隊對服飾設計的心思與創意，遠遠遠遠不止於此，望大眾能正視。



Alexander McQueen 22年春夏系列最新登場。（Alexander McQueen）

例如最新登場的SS22 READY-TO-WEAR，是品牌再一次對奇妙大自然的深層次觀察和反思。首先不談論衣服，單單是發布會場已先聲奪人。因為疫情問題，由上年開始很多大品牌都離開了巴黎時裝周，回歸自己家鄉舉行品牌發布，上年的COMME des GARÇONS如是，今次Alexander McQueen同樣如此，二十年來首次將女裝系列帶回倫敦發表，當然絕無馬虎。

發布會場是由建築師Smiljan Radic構造出的鵝蛋形透明膠天幕。（Alexander McQueen）

選址在東倫敦Wapping碼頭區，Alexander McQueen年少時應該不時經過。（Alexander McQueen）

選址在東倫敦Wapping碼頭區大廈天台，由建築師Smiljan Radic構造出一個鵝蛋形透明膠天幕，既能遮風擋雨，如能讓場內觀眾看到窗外藍天，令倫敦市內風光成為表演場地的背景，建築構思仿如香港公園中那個尤德觀鳥園一樣。

一系列「天空衣服」是今次的主調。（Alexander McQueen）

觀鳥的喜好，長大後成為McQueen的創作靈感。（Alexander McQueen）

蝴蝶也是McQueen的Muse。（Alexander McQueen）

+ 4

提起雀鳥，回顧歷史Alexander McQueen本人一直與牠們甚有緣，話說童年時代的McQueen，經常走到東倫敦家中的天店，癡迷地觀鳥。正是這種迷戀，使到Alexander McQueen的設計生涯一直與空中物事有關，在生時曾多次以飛鳥、蝴蝶和飛鵝作為靈感，將牠們的羽毛和紋理幻化成衣服，一而再，再而三地挑戰世人創意和視覺神經。

設計亦有黑夜版本。（Alexander McQueen）

來到SS22季度，設計師Sarah Burton延續McQueen「愛飛」精神，繼續從空中取材，不過今次並非來自生物，而是一望無際的天空，直接將藍天白雲圖案壓在剪裁宏偉的吊帶連身裙之中，還有晚上的夜空版本，這可謂與那透明發布會場一樣，場景都會由白天變成黑夜，既相映成趣，也是大自然永遠不變之定律。

猶如晨光熹微照射大地的景象。（Alexander McQueen）

壓軸登場黑珍珠的暗夜星辰。（Alexander McQueen）

+ 8

除直觀地將天空圖像印在衣服上，Alexander McQueen亦嘗試以抽象手法向大家展現天空的萬化千變。刻意利用薄紗製裙，利用其具有飄逸和透視的特色，演繹氣像，淡黃色百摺長裙尤由清晨微光夕照大地；粉紫色版本示意黃昏時候的雲彩，輕飄飄白色網紗裙子令人想起白雪紛飛；Naomi Campbell壓軸登場的黑色造型結合銀色晶石裝飾，也令人聯想起黑色中的酷白星宿；藍白一體的晶石貼身裙子，是否譽意落冰雹或者飛沙走石？或許是想太多，但衣服看上來悠然舒泰，卻是最真實感覺。

除天像之外，東倫敦的龐克與街頭風尚植根在新季系列之中。（Alexander McQueen）

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當然要歌頌大自然之美，並非單純設計靈感上的取材便可，更應該身體力行去保護她。因此Alexander McQueen近年一再提倡可持續時裝，堅持採用無鉻鞣製的皮革和再生聚酯塔夫綢Polyester Taffeta製作服飾，服裝的生產過程同樣加以考究，務求減少耗費。像今次的透明發布會場，強調乃是可以折疊並重複使用，去除一次性浪費，履行一個國際大品牌的應有使命。