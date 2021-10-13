環保時裝│Tote Bag有害地球？　時裝達至真正環保是不可能任務？

相信大家也聽說過塑膠袋的發明初衷，其實是環保理念。因為50年代紙袋普及，引起森林被過度砍伐的關注，1959年瑞典工程師Sten Gustaf Thulin就發明塑膠袋，塑膠袋比紙袋堅固，理論上重複使用的話，將解決紙袋導致的環境問題。後來因為價格便宜，數10年間極速改變市場生態，各大連鎖超市也改用塑膠袋，成功令紙袋大量減少，不過反而引發塑膠垃圾成為全球海洋面臨的最大污染問題。演變成目前有20多個國家禁止塑膠袋的使用，同一時間各界也提倡使用綿製Tote Bag，以取代使用塑膠袋，同樣理論上重複使用的話，將解決塑膠袋導致的環境問題。

不過近年就有不少環保人士投訴：Tote Bag不再環保！事實又是否如此呢？



純色的Tote Bag是最環保的選擇？（jjjjound）

自從環保袋的出現後，Tote Bag成為每個人家中必備的單品，大家又有沒有數過現時擁有多少個環保袋呢？在古著店尋得珍品出手、在旅遊時到訪的酒店再出手或是看到充滿藝術感的小店又出手，連帶加上不少是免費增送的棉布環保袋，在家中坐擁10多個以上，絕非難事。時裝品牌、生活品牌、科技品牌、餐廳、零售商與超市等等範疇，也會推出自家的環保袋，因為對於品牌的喜愛，很多時候都延伸至買個環保袋以表支持。因為企業對環保袋的推動，反而導致新問題出現。

根據丹麥環境和食品部（Ministry of Environment and Food）2018年所發表的研究，一個棉製環保袋需要使用2萬次，才可以完全抵消對環境的污染。也就是說，每天使用同一款袋長達54年，照道理如果擁有20個環保袋，就要用上1,080年才可以抵消。大家或會有疑問，何解環保袋會如此。首先棉花是非常耗水，非有機棉在種植時就需要用到大量殺蟲劑，對水的消耗更是加倍。其次紡織品最大的碳排放，就是發生在紡織廠。另外環保袋也不是良好的可回收產品，因為印製徽標的染料是用上PVC，是極其難以通過化學方式作分解，只好直接從布上剪下來，西雅圖的紡織品回收公司Evrnu創始人Christopher Stanev表示，在回收的棉花中，就有10-15%是因為印製原因被浪費，而回收再製也就再回到紡織廠的碳排放問題。

棉布環保袋就是一個非常好的例子，說明人類試圖作出積極的改善，卻不了解整體情況，導致意想不到的後果。 Make Fashion Circular經理Laura Balm

以環保袋聲名大噪的英國設計師ANYA HINDMARCH，2020年推出全新「I AM A Plastic Bag」系列。（net-a-porter）

2007年英國設計師Anya Hindmarch與環保機構Swift合作推出「I’m Not a Plastic Bag」環保袋，成功在時尚界引起關注，歐美至亞洲各國引起搶購潮，更被稱為環保袋重要推手之一。無疑環保袋的普及，令棉花的需求急增，加上在奢侈品世界中，自古已充斥不少棉布袋，例如購買鞋履和手袋，盒內都有防塵保護袋，同時引發更多品牌為彰顯高貴以紛紛仿傚，當中包括不少生活品牌，根本不需要防塵保護也用上，連肥皂、衛生棉條或是洗面奶等消耗品也送上一個防塵袋。有消息指每年生產的3,000萬噸棉花中，只有15%會進入了紡織品倉庫，也表示出每年棉花的使用愈來愈多，逐漸引起環保界關注。

有一點必須提出，棉花絕對是比塑料環保，雖然棉花在種植與製作對水與環境帶來影響，但是塑料袋用到有溫室氣體排放的化石燃，加上無法生物降解的特性，對海洋帶來更巨大的永久污染。同時環保議題不是比爛，用上更環保的物料是企業們責任，近年有不少品牌用上回收棉與有機棉製作袋款，成本當然會提高，但相對用水也可減少，在選購時不妨多加一項留意條件，不過減少浪費最終源自消費者們的責任，不要因為一時的誘惑與貪方便，將原本是環保的變得不再環保，造成環保產物的輪迴。