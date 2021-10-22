City Boy│POPEYE造型師統領　WTAPS、SSZ、AHH三方聯成最潮藍色

如果喜愛日本雜誌的讀者，應該會聽過《POPEYE》這本雜誌，在2018年還是木下孝浩擔任主編時，一直大力推廣City Boy理念，當中要說木下孝浩最得力助手，必是《POPEYE》御用造型師長谷川昭雄（Akio Hasegawa），將眾多時尚或是街頭品牌，配襯出休閒舒適City Boy輪廓，加上獨有的「退地」美學，一期又一期震撼眼球。

雖然自2018年木下孝浩就離開《POPEYE》，接任UNIQLO行銷及推廣一職，但其City Boy理念卻一直延續。最近長谷川昭雄遇上SSZ與WTAPS，推出一系列聯名單品，不論是拍攝的宣傳照或是造型，也是充滿其City Boy氣息。



早前在WTAPS的社交平台釋出聯乘預告照與短片，已經引來網上不少關注。（IG@wtaps_tokyo）

在2021年的秋系中，WTAPS邀請到日本著名造型師長谷川昭雄與加藤忠幸主理的SSZ，進行一個三方聯乘合作，將WTAPS的軍事元素、加藤忠幸的創新滑板造型與早年一直在《POPEYE》雜誌推廣的City Boy理念結合，推出相當完整的衣物系列，包括外套、針織物、軍褲與帽款等，並全配以長青Navy色系。

整個系列也配以三方單位標誌，WTAPS近年的白Label、淺黃單行紙SSZ與刺繡AH字眼。（wtaps）

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今回的軍褸外套用上2用設計，袖子取走可作背心穿著，以WTAPS MODULAR 為基礎，配上大一號的闊身設定，並且用上170克棉高密度製成，具防風防雨功能性。此高密度耐用面料，同時延伸到WTAPS經典BUCKET帽款與軍褲之中，令整個系列可適用於日常大多環境。Tee款則是以SSZ 的S/S POCKET TEE為基礎，融入WTAPS口袋細節，並保留其闊大輪廓形態。另一款Coach Jacket，正面以單一圓點鈕扣簡潔設計，是以WTAPS的WCPO為基調，兩側改為大容量的口袋，聲稱可收納A4大小的文件，暗藏長谷川對City Boy的生活要求。整個三方聯乘系列，將於10月23日在WTAPS與BEAMS網上店上架，有興趣的朋友別錯失是次機會。

2019年時長谷川昭雄曾與SSZ合作。（ah.houyhnhnm.jp）

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長谷川昭雄在卸任《POPEYE》時尚總監職位後，與HOUYHNHNM合作創立AH.H平台。同時間，因為City Boy人氣持續，繼續以造型師，曾為Polo Ralph Lauren、PORTER、Nike、nanamica與WTAPS等品牌拍攝造型照，在時尚圈中分享其生活品味。2019年AH.H就與SSZ先後釋出3次合作企劃，不定時推出聯名系列。日本品牌 SSZ全名為Surf Skate Zine，是BEAMS旗下的原創支線，自成立開初就一直由加藤忠幸主理，雖然名字的Surf與Skate也是充滿美式加州風情感覺，但是加藤忠幸另一身份是鎌倉加藤農園第四代繼承人，所以在長谷川昭雄接任品牌Nautica Japan創意總監一職時，就邀請以加藤農場一起，跟NAUTICA x AH.H進行一場 三方聯乘。

據加藤忠幸說日本農民因疫情影響，令2020年是艱困的一年。（ah.houyhnhnm.jp）