日牌Beams你要知道的3件事　為何Netflix、Arc'teryx都爭相聯名？

今天這個品牌你不了解肯定也聽過，令年輕人為之瘋狂的日本生活型時尚選貨店，Beams！相信在 Beams 消費過的朋友不佔少數，不過對於這個品牌背後的文化以及歷史大家究竟了解多少？今天就讓我們來聊聊關於日本無奇不有的「潮流百貨」Beams 你該知道的三件事！



販售的不只是商品，更是文化

創立於 1976 年，Beams 是日本當今首屈一指的「潮流百貨」。主打著「Culture Shop」的名號，Beams 認為他們所提供消費者的不只是「衣服」，而是這些服飾背後的「故事」以及「文化」。

Beams 之所以能與 United Arrows 以及 Ships 齊名，被日本人稱作是服飾界「御三家（ごさんけ）」的熱門時尚品牌，創辦人為設楽悦三先生功不可沒（他是現任 CEO 設楽洋的父親）！Beams 的首家店鋪BEAMS HARAJUKU（又稱為 American Life Shop Beams），座落於東京的潮流聚集地原宿（包括 A Bathing Ape、Undercover、20471120 等日本本土時尚品牌皆出自於原宿），BEAMS HARAJUKU 的店鋪裝潢效仿的是 UCLA 的學生宿舍，店內的物品多是美國進口的服飾，從裡到外都充滿美式風格，在當年可是日本超人氣的洋服店，也奠定了文化與 Beams 密不可分的關係。

由於當年 BEAMS HARAJUKU 的生意特別好，在短短的兩年間，設楽悦三便決定在涉谷開設 2 號門店，而 Beams 作為一家連鎖型潮流集合店的傳奇也就此展開。

Beams 認為他們所提供消費者的不只是「衣服」，而是這些服飾背後的「故事」以及「文化」。（Beams官網）

獨一無二的自家支線品牌

相信大家走進 Beams ，不只是來購買熱門的 Needles、New Balance 等等選貨品牌，還有一票 Beams 玲琅滿目的自家服飾支線，也相當受到歡迎。這裡就讓我們來大致盤點一下幾個風格突出的 Beams 服飾品牌。

首先是「BEAMS」，也就是 Beams 家族中的主線服飾品牌。「BEAMS」的座右銘為「Basic & Exciting」，推從的是休閒時尚，不追求華麗，卻也不顯得過於簡單。

「BEAMS+」於 1999 年問世，目標為做出 Beams 團隊中的成員自己所喜愛的衣服。「BEAMS+」的風格偏向於早期的美式學園風，開衫、針織衣、棒球帽、皮鞋等都是這支支線中的常客。

「BEAMS BOY」是 Beams 家族中最為俏皮可愛的支線品牌。雖然直譯為「BEAMS 男孩」，不過「BEAMS BOY」卻是女裝支線。至於為什麼要起一個這麼容易造成誤會的名字呢？原因是這個支

線品牌的設計靈感來自那些喜愛穿著男裝的女生，嬌小的身材套著寬鬆的衣服，是不是像極了一個「BOY」穿著「MEN」的服飾？

「BEAMS JAPAN」以日本為主軸，集結日式傳統、風格及次文化，所推出的支線品牌，觸角廣及具高技術性的民藝品、藝術、音樂、名產到日本飲食，藉由販售為媒介推廣許多職人豐富且富有文化的商品。

「bPr beams」源自1992年，以生活雜貨、文具、飾品小物的選貨和製作企劃為主。以「Elements of Life」為概念。回到BEAMS原點「BASIC & EXCITING」的想法作為開發商品的基礎。「從粗劣的到高端的」集結了全世界各式各樣豐富的品項。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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精彩的聯名系列

Beams 作為擁有長達近 50 年歷史的品牌，在業界的人脈自然是不容小觀。包括高端機能品牌Arc’teryx 以及涼鞋世家 Birkenstock 都曾多次與 Beams 推出聯名系列，每次合作更都是熱度爆棚。

當然，以「Lifestyle」為作為品牌基礎的 Beams 的合作對象並不侷限於服飾品牌。今年五月，Beams 就曾與 Netflix 跨刀合作，推出老少咸宜的「看電視套裝」！不只這樣，Beams 和手錶品牌 G-Shock 也有著長期的合作關係，聯名款項橫跨多個型號，每款在設計上也都獨樹一格。

在 Beams 這些年來花樣百出的聯名中，要說最有代表性的一次合作無非還是今年 Beams 與東京奧運官方的聯名系列。從一家在原宿巷弄裡的舶來品店到成為得到國家的認可並跨刀參與奧運盛事，Beams 這幾年來的成功大家有目共睹，我們也相當期待並且看好 Beams 在未來的發展。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：Netflix、Arc’teryx、甚至是東京奧運都與它聯名？關於無奇不有的日本「潮流百貨」Beams你該知道的三件事！】