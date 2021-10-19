UNIQLO 2021業績發布　欠缺重磅人氣聯乘支撐為何銷售額仍能提升?

在新冠肺炎影響下，品牌的實力及吸引力愈見兩極，有內涵或貼地的跑贏大市，只懂搞噱頭或毫無特色的則一落千丈。

日本國民品牌UNIQLO在疫情的打擊下，曾一度陷入困境，但憑藉強韌的意志力，終在短時間內「起死回生」，更打敗ZARA成為快時裝龍頭，勢不可擋。



肺炎疫情對UNIQLO的業績苦樂參半（Getty Images）

近日UNIQLO母公司迅銷發布2021年業績，再一次以亮眼數字震懾大家。

據報告顯示，截至今年八月尾，迅銷集團於2021年的綜合收益總額爲21,329億日圓，較上年度增長6.2%；綜合經營溢利總額爲2,490億日圓，同比增長66.7。雖然數字仍未能達至預期，但在這個經濟低迷、失業率高企的時期而言，成績絕對說得上是亮眼。

UNIQLQ大中華地區的銷售額錄得最明顯增長（Getty Images）

在UNIQLO眾多市場之中，又以大中華地區的銷售額錄得最明顯的增長：報告指出大中華地區達成收益及經營溢利雙雙大幅增長，創下歷年來最佳業績，亦成為本年度亮麗成績的最大支撐。另外，北美及歐洲地區因疫情逐步放緩，吸引市民再次出外消費，UNIQLO於當地的銷售亦逐步回升，歐洲地區更轉虧為盈，北美地區則仍見虧損。而東南亞、南亞及大洋洲地區因仍然深受疫情影響，收益錄得大幅下跌，看來疫情仍是影響成績的關鍵因素之一。

UNIQLO持續地跟藝術家進行聯乘，新近有Jeff Koons別注。（UNIQLO）

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而與疫情對抗的兩年間，迅銷亦發現銷售電子化的重要性，本年度不少收入及成交均來自網店，而集團亦表示將於未來加重發展網絡服務，務求令大家安在家中同樣能放心購物。另外，去年UNIQLO憑藉聯乘系列及AIRsim口罩，銷售額大幅提升；今年上半年UNIQLO的聯乘系列人氣及不上KAWS別注那般強，銷售額卻仍見進步，令人更期待在UNIQLO x WHITE MOUNTAINEERING、UNIQLO x Jeff Koons等衝擊下的表現。

UNIQLO跟日本同鄉White Mountaineering聯乘合作，以山系設計出發。（UNIQLO）