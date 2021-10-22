乾濕褸歷史｜優雅機能性風衣竟源自戰場？防風、防水成就經典時裝

乾濕褸（又稱：風衣）可以說是不分男女老少，且一年四季都可以搭配的百搭聖品，除了經典不敗之外，乾濕褸其實更背負了許多歷史事蹟，再進行更多了解之後一定能更刻畫乾濕褸在你心中的經典印象！



乾濕褸（Trench Coat）來自壕溝

在第一次世界大戰時，Thomas Burberry 為軍方設計出第一件乾濕褸，配合他獨自研發的 Gabardine 的特殊面料，不僅防水透氣，卡其色調也非常適合壕溝戰（Trench）時的遮掩色，此設計瞬間獲得軍方的青睞，因此「 乾濕褸（Trench Coat） 」之名孕育而生。在乾濕褸尚未出世以前，軍人常著用塗有蠟或橡膠的布料，不僅厚重不適也非常難以行動，乾濕褸的誕生無疑為當時軍方帶來許多便利性。

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美觀及機能性並存

在大戰後期，由於乾濕褸本身優良的防水性以及機能性，除了在戰場之外，對於多雨的英國來說也十分實用，像是肩膀的斗篷設計利於水滴滑落、皮帶與 D 型環扣設計能結合配件使用，以及能調節大小的袖口更是利於阻擋各種天氣變化，防止雨水滲入。因此乾濕褸潛移默化間成為當時中上階層的專屬單品，也象徵了社會位階。

經典延續

說到「乾濕褸」在時尚圈的經典性，就不能不提各經典電影作品，由於其獨有的歷史背景及設計，成為許多電影角色中的重要單品之一，像是《珠光寶氣》中男、女主角身穿乾濕褸在雨中相擁的知名場面，刻畫了許多人心中對乾濕褸的經典印象，或是電影《北非諜影》中，乾濕褸被大量運用在偵探以及間諜角色上，間接樹立了乾濕褸單品本身的風格特質。

Dappei 結語：

乾濕褸可以說是超級值得投資的單品之一，只要買一件剪裁質感不錯的乾濕褸就可以讓你著用多年，看完這篇是不是讓你對乾濕褸有更多認識（也更想買）了呢？



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原文：「乾濕褸」不只是時尚標配，更是因戰地而生的經典單品，速讀乾濕褸歷史、冷知識，看完知識庫又充實了！

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