Fire-King 70周年│停產再復刻美製改日製　快餐店器具成古董收藏

一件美軍軍褸、一件圓筒衛衣、一條牛仔褲或是一對皮革鞋履，經過日本人的研究、分析與追捧，能夠出書探討和分類之餘，更成為世界收藏指標。早於在1965年日本出版的《Take Ivy》一書中，記錄美式學院休閒實況，讓日本由迷戀變成保留美式時尚文化，到2015年美國出版《Ametora: How Japan Saved American Style》，書名已經夠直白表達敬意，其轉變過程可謂耐人尋味。除了一系列美式衣著單品外，還有一款翠綠杯──Fire-King，由盛行至衰落停產，被日本人當作古董收藏，引發重啟生產，不幸又再停產，最後更是直截了當被日本公司收購，由美國製造改為日本製造復刻再現，可見日本對舊美國文化捍衛的決心。



2021年是Fire-King創立80周年，其翠綠設計是品牌經典配色。（fireking-japan）

1941年，由美國玻璃製造公司Anchor Hocking在俄亥俄州的蘭開斯特（Lancaster）城市成立Fire-King品牌，將其擅長耐熱玻璃製造技術用到餐具製品。品牌的經典翠綠配色，是因為用上循環再造的綠色牛奶樽打造（原來Fire-King也是環保產品！？），當中加入以二氧化矽為主成份的硼，需要在攝氏1200以上的製作，更要經過大量的冷卻時間，才令杯身具有良好的抗熱與抗腐蝕性。Fire-King的掘起是承接著第二次世界大戰後，美國的經濟恢復，其良好的耐用性以及功能設計，跟隨著美國資本主義的黃金時期，大幅度佔據美國市場，快餐店的面世與擴張也是助力之一。可惜後來因為玻璃生產轉為鈉鈣玻璃，加上工序更少，用料更平宜的耐熱器皿推出，大大打擊Fire-King的地位，而且經過40年來的演變，亦令品牌變得老舊落伍，在1986年時，Fire-King宣布停產。

Fire-King停產後卻迎來第二春，日本開始不斷收集已經停產的Fire-King作品，不少出版社相繼編集成書刊記錄，同時延伸出東京大量中古店舖，出售絕版Fire-King。當中Fire-King在40至70年代的作品最為搶手，2大常見的系列：專為美國餐廳製作餐具而設的Restaurant Ware系列，包括餐盤、碗、碟與咖啡杯，當時並沒有向一般消費者作公開發售，設計較為厚重耐用，而且多年來的生產過程中，亦是用上不同的模具，款式也是更多；Jane Ray是為大眾家庭專用系列，所以設計相對較為薄身，但因此杯具會出現通透色澤，另一主要特色是有類似放射線的圖紋 (rayed)。

日本Lightning雜誌就多次以Fire-King為專題，推出別冊。（doorsure）

正因為日本人對Fire-King的狂熱，引起美國母公司Anchor Hocking的注意，其實在Fire-King停產後，Anchor Hocking依然製造硼玻璃，所以在2000年時重啓Fire-King產線，名為Fire King 2000，據說當時的生產線轉到巴西，不知是因為產地或是監管出現問題，Fire King 2000的出品，不論是品質或是話題性，也是稱得上未如人意，所以不久後就又再宣布第2次停產。

位於東京高円寺的Dealership，就是專售Fire-King，購買後會送上小卡，詳細介紹杯底的logo設計變化。（dealer-ship）

吸引Fire King 2000失敗的經驗，日本決定屢敗屢戰，而且展開更為瘋狂的行動。在2011年，日本公司直接將美國Fire-King版權買下，當中包括整套玻璃生產模具與製造配方，又與Anchor Hocking保持著合作關係，在日本當地一步步重新生產，同時將杯底印有Made in USA改成Made in Japan，復刻再推出市場，亦令Fire-King品牌得以保留至今。

Fire-King的麥當奴版本，在1976年時是在麥當奴消費後免費增送，現今成為最為經典與搶手作之一。（etsy）

其實不得不稱讚日本人的思維，將Fire-King改為「日本製造」，一方面加強大眾對Fire-King復刻的信心，同時也不會對「Made in USA」舊版的市場價值造成影響，甚至引來更多人士進入Fire-King的世界，而且對收藏家們買下復刻版作日用，再觀看著原版更是雙重享受。自Fire-King Japan面世後，不時與時尚品牌聯乘，不過產量依然不多，因為其製作工序始終需時長，來到2021年，Fire-King踏入70周年，也沒有過多的聯乘宣傳活動，或者也是日本人對長線發展的思量之一。

+ 24

其他注目聯乘作：