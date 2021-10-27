Lyst 2021第三季最熱品牌出爐　Balenciaga靠甚麼擊敗Gucci登頂？

全球受到疫情的影響，整個時尚產業也迎來不同程度的挑戰，各大時裝品牌亦不斷尋求新的推廣模式與思維。如過往最具話題性的時裝周，近兩年不得不縮小其規模，並且開放為線上直播發表，如此直接面向大眾，無疑對歷史悠久又聚集世界各地時裝媒體、名流與買家的時裝周體系，提出一個重大警示。

另外各國針對人流進行管制，讓零售業必須加速開啟數碼化變革，亦令一眾時裝品牌思考新的消費者價值與數位化發展。同時延伸到一眾網上時尚商店，其大數據變得更具說服力與公認性，比起以往需要品牌或是業界時隔半年才公佈上季的業績報告，絕對來得更快又更準確。最近時尚購物網站Lyst就發表了2021年第三季度報告，Balenciaga終於擊敗Gucci，成為第3季的榜首。



Lyst致力將科技與網上購物結合，早於2016年在倫敦就推充AR穿衣體驗，一眾模特兒更是全裸，不論是創新與宣傳手法也是相當前衛。（getty）

自2010年由紐約與倫敦年輕人創立的時尚電商平台Lyst，最初以「時尚搜索引擎」為方向，至2014年加入購物功能，憑著出色的人性化設計，與有效的數據分析推送，發展成全球奢侈品品牌網上店。現在Lyst每年有超過1.5億人次使用，在平台瀏覽或是購買來自 17,000個品牌的產品。每一個季度更推出Lyst Index，是透過本身網站的用戶購買行為數據，包括轉化率和銷售額，再結合Google搜索數據，以及三個月內全球社交平台的曝光率與統計，綜合分析出每個季度最熱門品牌與產品排名。

自2017年開始，平台於每一個季度也會推出Lyst Index。（IG@lyst）

根據Lyst Index的數據研究所得，隨著一連串時尚與群星的合作活動，如Met Gala、艾美獎和VMA等之後，即使旅遊依然受到限制，但大眾對時裝的需求反而更加強烈，奢侈品牌的收入更是超過疫情前的水平，而且急速轉向到網上電子商務。過往的4季也是由Gucci獨佔榜首之位，不過來到2021 第3季度就被Balenciaga改寫。在Met Gala盛事中，Rihanna與Kim Kardashian著用Balenciaga後，引發網上出現大量表情包與社交媒體帖子，同時令Balenciaga的搜索量飆升505%！



其實今年絕對是Balenciaga戰略大成功的一年，隨著新世代的掘起，品牌專於從年輕一代出發，同時懂得製造話題，與歐美大熱又充滿歷史的線上電子遊戲Fortnite合作，推出一系列完整衣物系列之餘，更包含遊戲內的虛擬套裝。為Kanye West（要改稱Ye？）的全新專輯《DONDA》打造聯名系列，當中的黑色面具，被Ye與妻子Kim Kardashian頻密使用，就成為近數月的網上熱話。2022年Balenciaga春夏系列時裝展，就與《The Simpsons 辛普森家庭》合作，除了聯乘衣物產品外，更是打造《The Simpsons》特別集數短片。可見Balenciaga在聯乘時，非常懂得將兩者跨媒介的結合，而且所挑選的合作單位也是最火熱與時下最具人氣。Demna Gvasalia入主Balenciaga後，設計向來反叛感十足，同時糅合著強烈的街頭文化，加上辨認度極高，正合年輕人在社交平台的需要。

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Lyst Index 2021第三季度最熱門品牌排名。 （IG@lyst）

另外Lyst Index也公布了10大最熱門女士與男士單品，當中由Emma Raducanu所穿的Nike球鞋，成第4大最熱門的女性產品。Yeezy鞋款則是連續2季位居榜首，鞋款在上年曾出現下降情況，但在今年第3季度搜索量飆升411%。Lyst Index最後談到，雖然受到疫情的影響，令普羅大眾在旅遊減少支出後，反而在奢侈品進行報復性消費，更對下一個關鍵性商業季度充滿希望。

2021第三季度最熱門女士單品 :

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2021第三季度最熱門男士單品 :