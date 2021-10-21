《魷魚遊戲》殺入潮界　陳冠希邀Netflix打造別注向椪糖關卡致敬

基本上現在任何與《魷魚遊戲》有關的人與物，都定必引起全球關注，若再加上陳冠希EDC加持，就更加是不得之了。



第二關椪糖遊戲絕對是《魷魚遊戲》的經典一幕。（魷魚遊戲）

說的是EDC與KB Lee共同主理的街頭品牌Emotionally Unavailable（EU），日前品牌便宣告已和Netflix達成協議，將會以《魷魚遊戲》名義，推出一系列Emotionally Unavailable × SQUID GAME聯名服飾，於Netflix Shop出售，發賣時間為美國東區時區10月21的下午12:00，換言之即是香港子夜上午12:00，距離現在只淨數個小時時間，大家準備好未？

作為精明生意人，其實Netflix老早便乘着《魷魚遊戲》大熱而推出了一系列自家服飾，可惜設計十分一般，不過只是將劇中影照、「456」字樣或相關圖案元素，印上衣服了事，老實說並不見得有任何設計可言。

Emotionally Unavailable × SQUID GAME別注則有心思得多。（Emotionally Unavailable）

大大個「炎明熹」刻印在其中，潮味立即倍升。（Emotionally Unavailable）

相反Emotionally Unavailable × SQUID GAME別注則有心思得多，從Ben Baller（美國知名珠寶設計師）友情客串的官方Model照所見，雖然今次聯乘所推出的單品並不多，只有數件，卻件件吸睛。橙色衞衣前身印有《魷魚遊戲》劇中椪糖關卡那4個圓形、三角形、星形與雨傘形圖案，結合EU招牌溶解心形標記，本就吸引，但原來轉身一看才發現焦點所在，大大個木頭人「炎明熹」刻印在其中，潮流味立即倍升。

將劇中牢房牆壁上，那象徵着6個死亡遊戲的可愛圖像印上衣服上。（Emotionally Unavailable）

這件Tee心形圖案裡印有劇中參賽者上樓梯比賽的一幕。（Emotionally Unavailable）

至於另一件黑色衞衣，背部則將《魷魚遊戲》牢房牆壁上，那些象徵住6個死亡遊戲的可愛圖像，移植到衣服處，載滿深意。而想簡單直接點的話，T-shirt會是最佳選擇，大大個EU溶解心心Logo結合椪糖關卡標記，一併出現在Tee身上，心形圖案裡也印有劇中參賽者上樓梯比賽的一幕，概念簡約，卻形象鮮明。