CELINE 16系列全新型號Teen Bucket 簽名黃銅扣外滲透初秋元素

2019年，CELINE現任總監Hedi Slimane正式上任。在未正式上任之前，他便聯同一眾當紅女星，為大家帶來16系列首個設計。時至今日，16系列家族逐漸擴大，CELINE Chain Bag 16更於2020年打敗Gucci及Bottega Veneta，成為矚目度及需求度最高的手袋。

近日Hedi Slimane再為16系列添設新成員CELINE Teen Bucket 16，以溫柔的棕色皮革及格紋迎接初秋。



16系列手袋第一個設計於2019年面世（CELINE）

於2019年面世的16手袋，經團隊花六個月時間設計及創作，取名自CELINE巴黎總部的門牌號碼，以品牌1960年代出產的經典設計為靈感，款式頗為復古。手袋全以小牛皮配上100%羊皮襯裡製成，裁切翻蓋以圓滑收邊，正中有個刻有CELINE字樣的黃銅開關扣，內裡設有中央拉鍊內袋、兩個扁平內袋、前面設有翻蓋扁平外袋，間隔亦十足。

16系列全新型號Teen Bucket 16（CELINE）

自2019年以來，CELINE 16系列已發展至Soft 16、Strap 16、Chain 16，以及Bucket 16四個款式。而今次介紹的Teen Bucket 16，除了是Bucket的變奏，更是16家族中材質及線條最柔和的一款。

Bucket 16與系列其他款式一樣，袋面保有個刻有CELINE字樣的黃銅開關。然而，因品牌用上圓潤柔軟的布料製作Bucket 16，因此手袋比起家族其他成員看起來更溫和，水桶型的設計亦非常符合當下的潮流趨勢，難怪會成為深受女性愛戴的款式。



回顧CELINE 16系列設計：

今個秋季，CELINE更為Bucket 16增添新成員Teen Bucket 16，縮細尺碼配合小手袋潮流，再配合深棕色及格紋兩種新配色，讓手袋看起來更具法式魅力，非常適合秋冬使用。有興趣入手新袋迎接秋季的朋友，大可考慮CELINE這新作。

自從Hedi Slimane入主CELINE後，16成了品牌設計重要DNA。（CELINE）

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