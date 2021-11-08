Jil Sander聯乘Arc'teryx設計曝光　最貴單品$2500美金是平定貴？

【Jil Sander聯乘Arc'teryx】雖然目前發放的相關資料仍然不多，但已知的是今次Jil Sander × Arc'teryx系列，乃是以滑雪運動作為主題。事關Luke & Lucie Meier兩夫妻，自幼便與這項運動有著深厚關係。



瑞士Zermatt策馬特。（GettyImages）

太太Lucie Meier成長自瑞士Zermatt策馬特，那是一個位於馬特洪峰Matterhorn山腳下的城鎮，屬享負盛名的滑雪聖地，熱愛滑雪運動的朋友一定聽過。至於來自加拿大的丈夫Luke Meier，則從少到大都會到卑詩省的渡假熱點威士拿渡過冬天，那裡有美洲第一滑雪勝地之稱號。可見Jil Sander這對創作二人組原來同是滑雪高手，令人意想不到。

Lucie Meier與Luke Meier。（GettyImages）

據知Jil Sander × Arc'teryx系列11月9日更會發放Full film片段展示作品，更找來挪威傳奇音樂人Biosphere為影片進行配樂。（Arc'teryx）

Luke Meier在與《The Business of Fashion》的訪談中，便強調今次Jil Sander聯乘Arc'teryx既重視機能性之外，服飾的多樣性也是一大講究之處。明言其設計原則和過去與Mackintosh或Birkenstock的合作項目一樣，絕不接受將兩個Logo放在衣服上便了事，更力求確保衣服能在滑雪場大派用場之餘，亦能在紐約曼克頓等大都會之中，被時裝愛好者隨心所慾地去著用。

Jil Sander × Arc'teryx在王牌防水外套Alpha SV投放了很多心機。（Arc'teryx）

領口位變化多端。（Arc'teryx）

從現在有限的官方資料照片所見，今次系列雲集Arc'teryx引以自豪的高科技、Jil Sander別樹一格的簡約美學、以及Meier夫婦畫龍點睛的精準時尚觀點於一身。Arc'teryx那件總共須經過190個步驟，才能夠製成的王牌防水外套Alpha SV，在Jil Sander筆下變得更具雕琢一基的存在感，領口位可以按照用家的喜好，而自行摺疊或屈曲起來，變化多端。

Jil Sander × Arc'teryx Onesie連身滑雪衣。（Arc'teryx）

平常Arc'teryx自家製Onesie。（Arc'teryx）

問到今次系列的最愛作品，Luke & Lucie Meier卻異口同聲首推Onesie連身滑雪衣，其實這種連身滑雪衣Arc'teryx一直有推出相關作品，遺憾香港滑雪環境和文化從來缺乏，使大家並不知道品牌原來有製作Onesie的傳統。不過今次Jil Sander 聯乘Arc'teryx所推出的版本，就與不死鳥常設的大有不同，一般版本乃是高領、長手袖，「由頭包到落腳」，Jil Sander版本則刻意將Onesie設定成吊帶形式示人，改造得與一般工人褲無疑，明顯型格得多。

Arc'teryx × GREATER GOODS別注盛惠$15,000港元很多人已經卻步，但Jil Sander的名號明顯再響亮得多。（Arc'teryx）

不過，要買到今次別注系列單品也並不容易，一來數量有限，二來售價也絕對便宜，定價由$1,500美元至2,500美元不等，堪稱史上最貴的Arc'teryx系列，今年初Arc'teryx × GREATER GOODS別注盛惠$15,000港元已令不少人卻步，這回更直逼兩萬大元，的確甚考Fans的忠誠度呢。