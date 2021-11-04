GUCCI版本從前有個荷里活　魔幻潮流美學向歷來經典電影造型致敬

2021年是GUCCI誕生100周年的里程碑，這大半年以來品牌策動過的慶祝項目多不勝數，數之不盡的周年別注，以至是「Gucci Garden Archetypes」展覽，均讓人見識這百年品牌的殿堂魅力。



《House of Gucci》即將上映。（電影海報）

步入年尾，這趟百周年熱潮亦終於迎來壓軸項目，事關千呼萬喚的《House of Gucci》（《GUCCI名門望族》）11月24日正式上畫，Lady Gaga、Al Pacino等群星拱照，勢必熱爆全球。

Gucci Love Parade於Hollywood Boulevard大道舉行。（GUCCI）

發布會群星拱照。（GUCCI）

未知是否想間接為電影宣傳造勢，GUCCI最新季度系列Gucci Love Parade，明顯地以電影文化作為主題，於洛衫磯包下整條Hollywood Boulevard大道作Runway舞台，台下台上星光熠熠。台下你可看到Gwyneth Paltrow、Diane Keaton、Dakota Johnson、Billie Ellish和Tyler, the Creator、Miley Cyrus及Lizzo等巨星觀眾，台上則有Jared Leto、Turner-Smith、Macaulay Culkin及Jeremy Pope等歷代經典演藝人客串模特兒行Show。

Jared Leto於T台上出現並不意外。（GUCCI）

Jared Leto T台出現或許並不意外，他本來就是GUCCI的代言、Alessandro Michele的繆思以至在《House of Gucci》中飾演Paolo Gucci一角，與Harry Styles並稱「世上最GUCCI的男人」。

Macaulay Culkin粉墨登場才叫人喜出望外。（GUCCI）

Macaulay Culkin童年飾演《寶貝智多星》男主角Kevin。

反而Macaulay Culkin粉墨登場做Model，才最叫人喜出望外。年輕一輩或許對這個中年漢無甚印象，但作為《Home Alone》（《寶貝智多星》）系列男主角，這位Kevin仔絕對是90年代最家傳戶曉的童星，戲金、廣告代言不斷，連Michael Jackson《Black Or White》MV亦要找他來演出。年紀少少，已賺到一般人幾輩子也賺不到的財富，雖然成年後曾一度自暴自棄，但近年亦經已重回軌，今次為GUCCI行Show的這套閃爍外套配夏威夷，既牙屎擦擦亦甚招搖，Macaulay Culkin演繹得唯妙唯肖。

西部牛仔造型貫穿整個系列。（GUCCI）

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環顧整個Gucci Love Parade系列，滿載荷里活西岸風光，和西部電影風情。貫穿整個Collection的西部牛仔服飾穿搭，就如同大家在《Once Upon a Time in Hollywood》中所見到的一樣，只是被Alessandro Michele改造得更神幻，更金碧輝煌而已。

向Elizabeth Taylor埃及妖后致敬的造型。（GUCCI）

今次Gucci Love Parade之所以以電影作主題，除因為與《House of Gucci》眉來眼去外，更重要是Alessandro Michele有着先天性優勢。原因是他母親可是位電影從業員，在製片公司擔任助理，在她的薰陶下，Alessandro自少已是一位電影發燒友，對舊時代荷里活老電影，有着深刻回憶。

因此系列內許多衣飾，Alessandro Michele都是特意向某一經典電影致敬，大家從中可以發見Elizabeth Taylor埃及妖后的造型、Jean Harlow《Dinner at Eight》中的毛毛手袖晚裝裙、《Limehouse Blues》裡的中式飛龍刺繡連身短裙等等，皆是對舊時代的讚美。而且讚頌的不止舊時代電影，也包括舊時代GUCCI，上世紀未Tom Ford將GUCCI起死回生，其中一招必殺技正是玩情色美學，將人體性器官及性玩具元素，移植到首飾之上，引來極大迴響，今次Alessandro Michele再度照板煮碗打造相關配件，定必成為來年必買Item。