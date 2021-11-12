Converse聯乘DRKSHDW by Rick Owens第2回　歌德式極簡主義帆布鞋

今年年中時間，Converse與DRKSHDW的首波出爐，將DRKSHDW by Rick Owens的高筒球鞋基因注入到Converse的TURBODRK Chuck 70，把鞋頭大膽地改為方頭設計，簡潔之餘又不失DRKSHDW的結構性美學，並配以親民價格，自然引起各界的關注。來到秋冬季度，雙方再次聯手迎來第2回合作，繼續以TURBODRK Chuck 70為基礎。



CONVERSE x DRKSHDW TURBODRK Chuck 70 （converse）

+ 7

今回Converse與DRKSHDW名為「DRKSTAR」的合作系列，出白色高筒與黑色低筒2款作品。再次使用TURBODRK Chuck 70為基礎，用上18oz厚身斜紋帆布打造，鞋底保留Converse的原本設定，在鞋頭與鞋跟位置注入DRKSHDW SS14 Ramones的輪廓，出現厚身「包膠」元素，同時又將鞋舌大大加長，布誌用上雙方名字與是次聯乘名稱。

Rick Owens曾表示每天也是穿一樣的衣服，因為不想每天也作挑選，所以在創作亦然。（Getty Images）

髮型和鞋子代表了一切。至於中間的搭配，只要你保持簡單，都是可以被原諒的。 Rick Owens

Rick Owens的同名品牌自1994年於美國洛杉磯創立後，起初並非以一嗚驚人形式寫進時裝史。不過其才華與創新性，不久就受到垂青，在2001年受到《Vogue》雜誌贊助，在紐約舉辦第一場時裝秀後，開始漸漸廣為人知，加上第2年更得到CFDA最佳新人獎，人氣自然急升。憑著其「歌德式極簡主義」崛起，又受到一眾紅星追捧，包括麥當娜（Madonna）、Courtney Love、Helena Bonham Carter與Adam Lambert等等巨星加持，也在時尚圈佔上一席位與相等影響力。另外Rick Owen的商業頭腦也是一絕，在2005年開出2條支線來擴展業務，除了其創意十足的藝術傢俱系列外，還包括品牌的年輕分部DRKSHDW by Rick Owens。

+ 15

當年Rick Owens的皮革製相當火熱，而開出的DRKSHDW by Rick Owens支線，延續其結構性美學，最初以牛仔物料出發，加上親民的價格，以及日常化的街頭服式產品，很快就打入大眾市場。不過要數DRKSHDW與Rick Owens的最經典必為其高筒鞋款，更延伸出不少品牌的合作，如adidas by Rick Owens、Birkenstocks 與Dr. Martens等等，聯手推出各種別注鞋作。