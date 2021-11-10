雲集goro's、Nike超鬼罕款式　隱世潮店SCHEMISM成大男孩歡樂天地

男性時裝潮流千變萬化，不過真正能夠多年來屹立不倒的，卻來來去去只是那三數個品牌。就例如goro's、Rolex和Nike，就分別在銀器、鐘錶和波鞋世界佔據半壁江山，單單研究和收藏其中之一門的學問，足以花上十年八載了。

不過有趣的是，最近旺角卻出現了一間一次過雲集3大領域精品的選物店——SCHEMISM。



將球鞋店、錶店、銀器舖和私竇於一身的SCHEMISM。（黃寶瑩攝）

SCHEMISM位處旺角豉油街23號2樓。（黃寶瑩攝）

應該這樣說，在香港售賣Nike波鞋的舖頭有很多，專門買賣Rolex的單位有不少，而主打goro's銀器的商戶亦有少許，然而同一時間主打goro's、Rolex、Nike的店，過去從來沒有，現在也只有SCHEMISM一間而已。

問到兩位主理人Sisco及Elev為何如此「花心」，竟可鍾愛並收藏這麼多類別東西，Sisc就解釋這一切，全是源於自己一生人的青春回憶與成長經歷。

SCHEMISM收藏的goro's古品甚有睇頭，當然價錢也絕不便宜，動輒六位數字。（黃寶瑩攝）

中學時代死省死抵才勉強買到Second-hand Reese Forbes Dunk SB，HKD$8,000。（黃寶瑩攝）

不過Reese Forbes最強之作還是這對Denim版本。（黃寶瑩攝）

Sisco細說：「大概在中三、四的年代，當時Nike Dunk SB熱爆全球，身邊每位同學仔都總有好幾對傍身，那時候初初接觸日本潮流雜誌的我當然也喜歡，無奈那時零用錢不多，根本難以『食炒』買一對新波鞋……最後在死慳死抵的情況下，才勉強買到一對二手Dunk SB，那是滑板手Reese Forbes的別注版本，當時第一次穿上腳時興奮莫名，我一輩子都記得。」

當年Chocolate的炒價高達過萬港元，對一個中學生來說高不可攀，唯有長大後自己賺到錢，再買回來一償心願。（SCHEMISM）

估計全世界不超過5對，Nike Raygun Air Force SB Sample，市值$128,000港元。（黃寶瑩攝）

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在訪問中Sisco多番強調，他青年時代最愛的是Nike SB Dunk聯乘Chocolate Skateboards ，一對Richard Mulder用來向Chocolate team傳奇滑板手Keenan Milton（1974-2001）致敬的鞋款，「可惜當年Chocolate的炒價高達逾萬港元，對一個中學生來說高不可攀，唯有長大後自己賺到錢，再買回來一償心願了。」哪怕自己有能力買回來之時，球鞋的二手市值又再升值了不少也在所不計。

由收藏昔日買唔到的東西，到有朝一日找到一個地方來經營自己喜歡的物事，Sisco直言是夢想成真。（黃寶瑩攝）

而放在店舖另一端的goro's，亦同樣是Sisco學生時代可望而不可及的故事：「Dunk SB熱潮後，我也和其他男生一樣，投入了中村世紀visvim的懷抱。」那時候無論是中村世紀、藤原浩或是後來的John Mayer也好，最王道的配襯術正是以「visvim + goro's」。

木村拓哉和高橋吾郎對SCHEMISM影響深遠。（網上圖片）

「visvim + goro's」配襯術是8、90的集體回憶。（黃寶瑩攝）

Sisco表示自己成長自一個未有韓風而由日系文化主宰的時代，「那時亞洲首屈一指的潮流巨星，正是木村拓哉，大家都是飲《Long Vacation》、《HERO》的奶水長大的，穿衣打扮也深受大神影響，因此在前visvim時代到visvim大紅大紫，我都對goro's無比傾心。」奈何那時goro's平均價錢都比一對Chocolate Dunk還要高，他根本連二手中古物也無法負擔，「唯有在經濟獨立後，才一件接一件地重新收集，不知不覺也買了十多年了。」

和很多男生一樣，Sisco與Elev「入坑」Rolex世界，則是出來社會工作之後的事。（黃寶瑩攝）

由此可見，與其說SCHEMISM是間售賣精品的商店，倒不如形容它為一個擺放8、90後青年回憶的地方，由初中追求波鞋，到高中、大學收藏銀器，以至出來社會工作，買一隻Rolex來獎勵自己。一個少男到男人的潮流軌跡，現在一併盡在其中，一件單品，是一段回憶，也是一個故事。

SCHEMISM新成員金仔。（SCHEMISM）

近年Day-Date、Datejust人氣急升。（黃寶瑩攝）

當然運動錶仍舊有市有價。（黃寶瑩攝）

這種分享故事之概念，也是Elev最希望做到的：「本來我們有考慮過開地舖，但一想到地舖人往人往，走馬看花，客人根本難以靜心細味每件產品，更遑論有心情跟我們慢慢交流。反而樓上舖就有這種旺中帶靜的空間，並非只純粹做生意，上來的朋友也可以吹吹水、打打戲、飲兩杯甚至擼擼貓（小貓名叫金仔），未來SCHEMISM計劃舉辦各行各業的活動、交流會或工作坊，讓志同道合有個空間可以聚首一堂。」