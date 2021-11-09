Barbour中環限定店登場　預覽聯乘新品　再認識品牌3王冠標記歷史

隨着深秋氣溫驟降，穿上大褸玩多重Mix & Match的日子正式到來，實在興奮。而作為英國史上其中一個最享負盛名的防寒大褸品牌，有127年歷史的Barbour近來可謂搞作多多，除策動多個意想不到的聯乘合作外，最近更於中環置地廣塲開設佔地1,900呎特大期間限定店，中環西裝人務必關注。



Barbour中環置地廣塲B11-B12新店。（Barbour）

店內引進Engineered Garments、ALEXACHUNG及House of Hackney最新聯名系列。（Barbour）

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或許這樣說，雖然Barbour一直深受紳士或古着圈愛戴，但事實上他們第5代接班人Helen Barbour野心勃勃，早已將品牌市場版圖更廣闊地劍指向其他領域，當中尤以女裝及街牌市場著力最多，除銳意開發一系列女裝外，亦先後找來MARGARET HOWELL、ALEXACHUNG及家居名所House of Hackney合作，打造前所未見設計；街牌方面同樣多姿多采，短短數年之間便策動過Barbour × Engineered Garments、and wander、kaptain sunshine、NOAH、Supreme各大聯乘別注，一改Barbour過往的形象。

右手邊的Bedale屬近來新推出的Oversized Cutting。（Barbour）

除帶來Engineered Garments、ALEXACHUNG及House of Hackney聯名系列外，今次Barbour期間限定店也引進了新推出White Label獨有的Oversized Cutting。過去Barbour兩大王牌Waxed Jacket Bedale和Beaufort，就只有標準Classic和修身SL兩種Cutting，現在新追加的Oversized尺碼，無疑更迎合到時下大熱的Normcore中性時裝潮流。

三王冠的Barbour即將絕版，大家要收藏的話便有買趁早了。（ＥＮＤ）

而作為Barbour忠實支持者，最近另有一則消息很值得你們留意。就是品牌引以為豪的「三王冠」皇家委任認證（Royal Warrant of Appointment），在未來的一段時間裡，將會縮減成「兩王冠」設定，雖然可惜，但也是無可奈何，那麼究竟發生了甚麼事情？

能夠一次過獲徥三個成員認證，作為一個英國品牌，這無疑是至高無上的榮耀。（Barbour）

要深入研究的話，大家便先要了解皇家委任認證是怎麼樣的一回事。皇家認證在英國源遠流長，早在1155年，當時英王亨利二世頒贈史上首張認證，給予一間名曰Weavers之公司，以表揚他為王室成員提供服務的貢獻。

Royal Warrant of Appointment始於1155年，到15世紀開始普及，到1840年，英國更成立皇家權證持有者協會，進一步確立這個認證的權威性。（Royal Warrant of Appointment）

自此凡為英國王室地位較高成員提供商品及服務，而又得到該成員認可的商號，即可以得到一個皇家委任認證（每次認證有效期為5年），而近代能夠頒授認證的英國王室成員有三：分別是伊麗莎白女王二世、英女王丈夫愛丁堡公爵菲臘親王、以及王儲威爾斯親王查爾斯王子，而Barbour厲害之處，正是能夠一次過獲徥三個成員認證，作為一個英國品牌，這無疑是至高無上的榮耀。

據統計，三大英國王室成員認證中，英女王是頒發得最多的一個，換言之要得到查爾斯王子的Royal Warrant，其實更難。（GettyImages）

可惜隨着菲臘親王今年的離世，能夠提供Royal Warrant的英國王室成員，只餘下英女王及查爾斯王子兩位。因此Barbour的下一批被製作出來的新貨，其象徵王室成員認證的王冠圖案，亦將會減至兩個。而這個情況想來也將會持續多一段時間，直接終有一天英女王百年歸老的時候，查爾斯接任國王，康沃爾公爵夫人卡米拉成為王后，而威廉王子成為王儲之日，情況才有所改變，可見三王冠的Barbour即將絕版，大家要收藏的話便有買趁早了。