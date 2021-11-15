【G-DRAGON聯乘Nike】捨棄AF1轉攻Kwondo1　奇怪鞋名背後有深意？

【G-DRAGON聯乘Nike】近年亞洲潮流勢力在國際時裝舞日益壯大，深受世界頂尖大牌賞識。就以Nike為例，一眾日本設計師品牌固然吃香，屢屢受邀推出聯乘合作，連帶鄰近東亞地區同樣遍地開花，我們香港代表CLOT有多成功自然不用說，在設計師行列屬後起之秀的G-DRAGON權志龍同樣不遑多讓，愈做愈起勁。



G-DRAGON親自演繹Kwondo1。（Nike）

G-DRAGON絕對是一個貴精不貴多的設計師，自2019年首度正式以自家品牌PEACEMINUSONE與Nike合作以來，只曾推出過兩對Air Force 1，Para-Noise及Para-Noise 2.0。

Air Force 1 Para-Noise。（Nike）

Air Force 1 Para-Noise 2.0。（Nike）

作品雖少，但其內外層的雙面設計理念，依舊在潮流界廣受好評及追捧（雖然雙層Air Force 1的理念陳冠希EDC這些年間便一直製作過許多），可見服完兵役的權志龍，哪怕在樂壇方面曝光率減少許多，在時裝界別之江湖地位，卻是有增無減。

Nike Kwondo1，定價HKD $1,399。（Nike）

鞋跟象徵PEACEMINUSON的雛菊圖案，是一大亮眼位。（Nike）

PRADA在很多年之起也曾推出類似的皮鞋款式。（Prada）

而踏入2021年尾，G-DRAGON與Nike一年一度的合作企劃也終於出爐，久聞樓梯響的Kwondo1將會在12月3日正式開售，定價為HKD $1,399。

較之前作兩對Air Force 1，今回這對Kwondo1世上無疑陌生得多，事關它可是一對由G-DRAGON原作之鞋款，風格比傳統Nike運動鞋斯文許多，給予人休閒鞋和皮鞋的感覺。據官方資料所示，皮革鞋面上的雕花鞋細節和可拆卸鞋舌，其靈感源自Nike Tiempo足球鞋和一般經典高爾夫球鞋，PRADA在很多年之起也曾推出類似的皮鞋款式，但簡約感明顯不及這對Kwondo1。

鞋款據知除了這對第一擊全白款式外，其實尚有其他顏色版本。（Sneakers News）

例如藤原浩便率先收到黃色特別版。（藤原浩ig）

至於Kwondo1的名字起源同樣大有學問，它可是由韓國國術跆拳道（Taekwondo）；權志龍韓文名Kwon Ji Yong以及Nike口號Just Do It所三合一而成，另外鞋子後踭、鞋墊和鞋帶部份均設有PEACEMINUSONE標誌或雛菊圖案，可謂起到萬綠叢中一點紅的畫龍點睛之舉。而鞋款據知除了這對第一擊全白款式外，其Swoosh大剔部份，其實尚有其他顏色版本，不過就可能只屬Family and Friends限定而已，有錢也買唔到，除非你是藤原浩吧。