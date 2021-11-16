PORTER EXCHANGE特別系列進駐銀座DSM　PX TANKER新作大玩藍染

【PORTER】雖然東京依舊去不了，但「鄉下」的一舉一動，仍叫一眾潮流人密切關注。早前WTAPS新店WTAPS® (W_Lab)進駐南青山已引來極大迴響，今次另一日本國民袋牌吉田Yoshida PORTER旗下特別系列PORTER EXCHANGE，亦宣告登陸最強時裝店Dover Street Market銀座店，更順勢將目前最搶手的IRON BLUE藍染配色一併融入其中，當然格外矚目。



PORTER EXCHANGE專櫃登陸Dover Street Market銀座。（Porter）

PORTER EXCHANGE擁有自家專屬Logo。（Porter）

或許尚有人不清楚PORTER EXCHANGE是何方聖神，這可是目前在日本當地最受株式会社吉田（Yoshida&co.）力捧的特別企劃，起源於2019年，當時為慶祝品牌王牌款式TANKER誕生35周年，PORTER便於澀谷PARCO開設PORTER EXCHANGE特別店，以1983年創製，從美軍MA-1 Jacket中獲取靈感的三段式TANKER尼龍布料作主題，炮製出名曰PX TANKER的別注單品。

大阪開設的PORTER EXCHANGE。（Porter）

PORTER EXCHANGE店特別之處是售賣了許多特別時尚生活品。（Porter）

簡單而言，PX TANKER設計比一般PORTER TANKER來得更多稀有前衞，既有自家專屬Logo，也將TANKER尼龍改造為拳師手套這些創意產品，更曾與村上隆聯手打造過別注系列，掀起搶購潮。而隨着PORTER EXCHANGE 19年的大成功，Yoshida&co.也將它由原來一個慶祝35周年的期間限定，升格成常規發展項目。繼原店澀谷PARCO後，上年也在大阪開設第二間實驗專門店，直到今年更直接打進Dover Street Market這等頂尖時裝銷售舞台，實力毋庸置疑。

Iron Blue可是PORTER今年初才首度研發出來的色系列，靈感源自日本傳統顏色「Tetsukon鉄紺」。（Porter）

一年不到的時間，Iron Blue特別色已被移植到PORTER EXCHANGE系列上。（Porter）

而回顧PX TANKER配色，過去這兩年間Sage Green、Black和Silver Gray 3種顏色作主題，但今次為慶祝登陸DSM，也乘勝追擊第4款顏色Iron Blue，這是一種PORTER今年年初才首度研發出來的色系列，靈感源自日本傳統顏色「Tetsukon鉄紺」，今次首度將Iron Blue加入PORTER EXCHANGE系列中去，讓標榜機能性和前衞度最強之當代手袋，融入濃厚古典侘寂意味。

PORTER / PX TANKER 2WAY HELMETBAG(L) ¥36,300。（Porter）

PORTER / PX TANKER 2WAY TOOL BAG ¥26,400。（Porter）

今次以Iron Blue作主色的PX TANKER產品十分多元化，既有最王道的2WAY HELMETBAG、容量特大的2WAY VERTICAL TOTE BAG外，當初因為村上隆聯乘系列而爆紅的2WAY TOOL BAG，同樣不缺少，再結合CIGARET POCKET WALLET、KEY PACK等等小物配件，對於日系愛好者而言，總有一款合你心意。