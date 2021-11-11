G-SHOCKxPORTER聯名限量手錶　日本製雙logo錶盒極具收藏價值

還記得G-SHOCK在2021年初曾和日本吉田鞄製作所（PORTER包）攜手推出聯名錶慶祝後者創立85週年，看來雙方的合作還沒有結束，因為最近G-SHOCK又有一款新錶AWM-500GC是和PORTER合力打造的作品。



G-SHOCK x PORTER新款聯名錶是以AW-500G系列為基礎，不過手錶是把樹脂材質改成了更具質感的不鏽鋼材質，而且這個系列又是G-SHOCK史上首度結合指針設計的始祖，因此雙方會選擇將它當成聯名錶的藍本肯定也是考量過手錶本身的代表性。

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AWM-500GC面盤設計延續第一代AW-500G的設計，上頭印有防震曲線圖，看起來獨樹一幟。手錶的不鏽鋼錶殼外表施以防刮耐磨的類鑽碳DLC塗層，塑造出整體黑色的勁酷外觀，尤其錶殼局部細節處還輔以髮絲紋處理，讓低調的外型由於黑的明暗對比感而散發濃厚質感。

至於錶圈與面盤上融入的金色細節一方面看起來高雅大方，再者金色在黑色背景的襯托下也顯得相當容易辨識。既然是聯名錶，PORTER也誠意十足地設計了錶款專屬的攜帶盒，錶盒融入防震曲線圖與指針等元素，其中拉鍊的造型直接源自手錶的紅色時針和金色分針，加上錶盒縫上G-SHOCK和PORTER雙品牌標牌，收藏價值不言而喻。在功能方面AWM-500GC搭載Tough Solar太陽能機芯，並擁有世界六局電波對時功能，此外手錶本身也具備了世界時間、1/100秒碼錶、倒數計時、鬧鈴與LED照明等各式便利實用的功能。

對這款G-SHOCK x PORTER有興趣的人，據品牌透露手錶已在2021年11月初正式開賣，這款由於屬於聯名特別版，因此只會在G-SHOCK STORE獨賣，想入手的話可別跑錯店家。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK與PORTER吉田包攜手再創新款AW-500G系列聯名錶】