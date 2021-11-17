謝安琪自家品牌kaytiquette　日本布料香港製造會否殺出新血路？

近年歌手謝安琪Kay時裝品味大進化，主攻「輕熟文青」路線，縱然與目前時裝界最流行的街頭機能主義風馬牛不相及，但正正是這種自成一派衣著品味，讓她形象更為突出，成功吸納更多Fans。



而來到2021年尾，謝安琪乘勝追擊，首度開發自家女裝品牌kaytiquette。由Kay及設計團隊共同提案，以古典法式服裝為靈感主軸，結合日本製造布料，並交由香港製衣職人縫製，涵蓋衫褲鞋袋多款作品，價錢由$398至$1,480港元不等，明顯主打普羅大眾消費市場。

雖然已經和Juno分道揚鑣，但看來謝安琪的形象美學至今仍受他影響。（《羅生門》MV截圖）

Alice & Lucie (2 ways) Loose Pants & Tight Dress $1,080。（kaytiquette）

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為了替新品牌造勢，Kay更親自上陣擔任Model，拍攝長達1分鐘的唯美短片，雖然風格套路變化不大，都是謝安琪近年常見的美學，卻足以讓Fans瘋狂搶購，令伺服器癱瘓。

要留意的是表面上kaytiquette的衣服以清一色米白色歐陸古典風為主，但實情當中不少作品均附有兩種穿法，一物二用，機能性原來並不遜於Arc'teryx或Christopher RÆBURN。

Belle Ruffles Long Skirt (2 ways) Ruffle Long Skirt $880。（kaytiquette）

最明顯例子是2 ways Belle Ruffles Long Skirt，其特別之處乃是能正反兩面穿著，一面是典型優美荷葉邊長裙，另一面則是縫有Inner裡襯的Layering裙子，風格有顯著的分別，卻同時集結在同一件服裝之上，讓用家能夠隨場合和心情作出多元化打扮，自行添加創意。

egg是英國先鋒時裝界中頗有名望的品牌。（egg）

這類集Avant-garde及Vintage理念於一身的時裝，Arts & Science絕對是大宗師。（Arts & Science）

雖然在這個Nike Dunk Low、YEEZY、戶外機能服橫行的世代裡，kaytiquette這種古典主義在近五年的香港從不是主流，但在海外這種講求衣服輪廓和質感變化的流派，卻一直能在時裝界站穩一席位。例如英國就有Universal Utility at in-ku及egg，日本則有香港人較熟識的Arts & Science，其設計理念、用料造工與kaytiquette可謂一脈相承，但價錢卻昂貴得多，因此一直屬進階時裝人才有財力負擔得起的流派，現在kaytiquette以類近的風格面世，縱然製作水平一定和上述這些富有經驗品牌有着不少距離，卻勝在入場門檻較低，性價比較高，讓香港大眾淺嚐一下這類集Avant-garde及Vintage理念於一身的時裝，kaytiquette應該是個不錯的選擇。