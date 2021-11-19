嚴選10款CK以外的男士精品內褲　CELINE、Burberry設計時尚又透氣

外在的穿搭給人帶來第一眼的印象分，然而內褲作為貼身衣物以及上戰場時的最後一道防線，在關鍵時刻的重要性也不言而喻！不好的內褲款式不僅讓自己的穿著體驗不舒適，如果有面料變形、褪色等問題更是令視覺效果大打折扣，印象分急跌，因此選擇一款設計大方、剪裁得當的內褲是十分關鍵的，畢竟誰都不想關鍵時刻出糗！



說到精品品牌的內褲，最直覺就是想到 Calvin Klein ！獨立的Underwear內衣褲支線簡約好看無需贅述，不同版型都有自己的優點，非常經典。除此之外，不少男裝品牌也都有推出了自己的男性內褲，即使不是獨立的內衣褲支線，在設計上也夠精良，面料選擇以及視覺效果上也有講究。比如 Polo Ralph Lauren 最近推出的 4D 涼爽面料內褲，就格外注重剪裁設計，彈性度的增加也讓包裹感更佳；BOSS 則更加注重純棉面料的選擇，在顏色、版型設計上格外帥氣大方，絕對加分；CELINE、Burberry簡約大方好看又好穿，當然少不了Tom Ford的經典男子風格，特殊花色就如同你藏在骨子裡的騷靈內心令人驚喜！

除了眾所周知的Calvin Klein，以下品牌也推出了別出心裁的男士內褲，讓你由內而外展現出帥氣風格（點擊放大閱讀）▼▼▼

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本文為你挑選出9款帥氣四角內褲，剪裁得當，面料舒適，不僅穿得舒服透氣，簡約大方的款式也讓你在任何時候都自信不心虛。價格更是對錢包友好，快更新一下衣櫥裡的舊內褲吧 !

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4訣竅！教你如何依體型挑選內褲

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ Shopping Guide】不只要舒適透氣，還要夠騷包！精選10款「精品內褲推薦」，立體剪裁修飾好看又好穿！】