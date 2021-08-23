男士短褲4大潮牌｜本地WORKWARE工裝味濃　PIN SKTBS走City Boy風

待在家的日子，在沒開冷氣的時候仍能感受到外面炎熱的溫度。正因爲在夏天這種殘酷的環境下，對於熱愛穿搭的人們來說，天氣也會是影響穿搭單品的決定性關鍵。



所以說，一條好的短褲對男性而言，絕對是夏天不可或缺的單品。隨著穿搭風氣的興起，大家多多少少也能發現到，要將短褲的造型觀感穿的好其實比長褲更困難。搭配技巧上或多或少是大家著重討論的問題，但別忘了也可能是短褲本身的問題。市面上有販售短褲的品牌有很多，當中包括潮流品牌、時裝、運動品牌。但除此之外，其實也有許多小眾品牌對短褲費了不少功夫，這次就讓搭編推薦四個私心覺得不錯的品牌短褲。

4個男士短褲品牌推介（點擊放大欣賞）▼▼▼

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Dappei 結語：

短褲相較於其他著用的單品，往往容易被忽略，但透過它們我們也能知道，一條簡單的短褲，背後所意涵著品牌的精神與自身美學。穿搭技巧固然重要，但選擇一件適合你風格的單品，也是穿搭不可或缺的要件之一。



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