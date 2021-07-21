男裝涼鞋｜5雙潮人必備款推介　造型獨特外更具備機能性及舒適度

撰文：KEEDAN
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迎接夏天溫度的最高點，再也穿不住運動鞋或帆布鞋等，選擇一雙舒適透氣的涼鞋，度過一個清爽的夏天吧。不少品牌相繼加入涼鞋的行列，每年總能看到不同於以往的新穎設計，不知道你也沒有注意到這幾款造型特殊的涼鞋設計呢？

市面上的男裝涼鞋選擇少，不想和其他路人撞鞋確實有難度。因此小編搜羅了以下5款外形及功能兼具的涼鞋，讓你的腳趾頭們能透透氣～（點擊放大閱讀）▼▼▼

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【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】

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