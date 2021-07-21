男裝涼鞋｜5雙潮人必備款推介　造型獨特外更具備機能性及舒適度

迎接夏天溫度的最高點，再也穿不住運動鞋或帆布鞋等，選擇一雙舒適透氣的涼鞋，度過一個清爽的夏天吧。不少品牌相繼加入涼鞋的行列，每年總能看到不同於以往的新穎設計，不知道你也沒有注意到這幾款造型特殊的涼鞋設計呢？
市面上的男裝涼鞋選擇少，不想和其他路人撞鞋確實有難度。因此小編搜羅了以下5款外形及功能兼具的涼鞋，讓你的腳趾頭們能透透氣～（點擊放大閱讀）▼▼▼
+27
同場加映：Nike Dunk X Off-White 'The 50'全系列波鞋發佈 8月9日開放預購（點擊放大閱讀）▼▼▼
+8
同場加映：2021防水鞋｜15對精選防水鞋款推介 雨季狂風暴雨也保持腳掌乾爽（點擊放大閱讀）▼▼▼
+62
4對復古運動鞋 面世數十載仍深受愛戴 當中一款與木村拓哉有關Golden Goose小髒鞋為甚麼這樣紅？窺探品牌4個歷久不衰的秘密Kanye West品牌出新款「餃子鞋」Yeezy 450 評論不再一味讚好？2021年10大聯乘球鞋 Supreme × Nike再現 Off-White再推新款？Common Projects｜正裝與休閒之間的簡約品牌 竟用BMW皮革造鞋？軍鞋退下戰場後 如何走進我們的鞋櫃？軍靴Combat Boots發展史【波鞋迷】5種Sneakerhead特徵 穿上愛鞋會連廁所也不敢去？【皮鞋保養教學】延長皮鞋壽命只需5個步驟 必買6款護鞋用品【Keds】最老運動品牌創立104年 Champion經典小白鞋的傳奇故事
【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】