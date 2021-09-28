男士時尚｜對付「秋老虎」的5大穿搭技巧　白T漁夫帽展現迷人魅力

相信讀者們在疫情放緩後應該都迫不及待，想趕快出門旅遊吧！在這個又熱又快轉涼的時節，到底應該怎麼穿？就讓編輯教你 4 招夏秋之際最好用的穿搭技巧，讓你在微旅遊時能夠找回因疫情而泡湯的桃花！



男士們想在夏秋之際穿得講究但涼爽，不防參考以下4個穿搭術，展現個人魅力及好品味。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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1. 開襟衫＋白 T

夏秋之際最擾人的無非就是想做出層次卻又怕太熱，此時開襟衫無疑是最好的選擇，透過一件有質感、簡單的素面開襟衫搭配白 T，可以做出最基本的層次，涼爽、舒適的同時整體穿搭也不會過於無聊，至於開襟衫的設計就取決於個人風格，如果是時髦運動感，可以選擇帶有一些 patch 和圖騰的款式，如果喜好簡約摩登，素面款式就是答案，版型和剪裁同樣也根據你的風格去選擇。

2. 漁夫帽＋墨鏡

漁夫帽絕對是近年的大勢帽款，街頭、休閒、高端等風格都能藉由選物和造型技巧去營造，同時單品本身的易搭性和舒適度也很高，相當適合不好整體頭髮的懶人；另一方面，墨鏡作為夏天必備單品，在夏秋之際、太陽依然炎熱的時刻同樣是必不可少，無論是正常配戴、置於頭頂或是反掛於頭部背後，單品本身能玩出的花樣就不少，再與漁夫帽進行排列組合，便能為穿搭增添更多可能性。

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3. 短褲 or 寬褲

短褲

短褲是在夏秋之際面對秋老虎的不二選擇，但並不是每一件短褲都適合你，妥善選擇版型是十分重要的，針對亞洲男性普遍的身材比例，編輯推薦兩種最基本的短褲版型，其一是如上 Eugene Tong 所選用的寬鬆過膝短褲，一般而言，短褲絕對要選擇膝上 2～3 公分的長度，將膝蓋和完整小腿露出，可以為腿部比例加分，然而如果小腿稍壯再加上喜好寬鬆，選擇一件寬版的過膝短褲能為造型增添休閒輕鬆的風格，適當搭配襪子則能創造截然不同的效果；其二則是如下 Nick Wooster 所選擇的最基本也最能顯腿長的膝上短褲，合身、寬鬆和樣式則根據個人風格而定。

寬褲

如果更偏好不露腿，相比於悶熱的牛仔褲或緊身破褲，在微旅遊時選擇一件具備完美剪裁的寬褲是相當不錯的選擇，像是上面這件 ASAP Rocky 著用的黑色寬褲，微長的褲長能讓褲管在鞋面產生適宜的堆疊，其寬鬆程度也能讓腿部線條以最好的樣貌呈現，上身的部分只需搭配一件簡單的白 T 或衛衣便能完成一個具都會時髦感的 look。如果渴望在褲款選擇上做出一些特色，Homme Plissé 的長褲推薦給你，選擇適宜的顏色和版型，接著就是怎麼搭怎麼好看。

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4. 小白鞋

這點應該就不需要編輯再多說了吧！選擇一雙乾淨、舒適，質感高級的小白鞋毫無疑問是微旅遊必備的單品，好好運用上一點的短褲或寬褲去搭配便能把度假感的時髦做出來，不過切記，小白鞋除了要一絲不苟的乾淨之外，鞋型的選擇也格外重要，若想營造旅遊時的休閒度假氛圍，過於厚重、楦頭太圓的皆不合格，輕鬆、俐落即是重點，因此看起來精緻且具流線感是非常重要的，在選擇的時候務必注意。

上述編輯介紹的 4 個穿搭技巧你們都記住了嗎？相信我，它們絕對能為你帶來很大的幫助。

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