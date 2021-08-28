2021第二季男裝單品熱賣Top10　Off-White不意外但榜上竟有裙子？

撰文：GQ Taiwan
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隨著社群媒體越來越多元，Instagram、TikTok 的逐漸盛行，英國銷售平台 Lyst 近日發表一份「2021 年第二季男裝單品前 10 名銷售排行」，囊括今年 4 月到 6 月份的發燒單品，Lyst 集結了將近 17,000 家零售和各大時尚品牌，透過超連結使平台的顧客可以比較價格後，再選擇去哪個平台上選購，因此他們可以透過自家的 Lyst 平台上，握有龐大的數據，清楚掌握近日的流行單品。

由於 GenZ 年輕世代在購買時尚單品的消費力越來越強，凡是看過哪位當紅明星在哪場表演穿過哪套衣服，都會是他們購買那項單品的主要因素，近期例如超人氣女饒舌歌手 Doja Cat、今年剛獲得葛萊美獎的 Dua Lipa 等都是他們的參考對象。然而除了 Instagram 成為他們主要探索時尚單品的社群媒體， TikTok 的短時影片更是單品流行的先發之處，凡是在 TikTok 上搶先火紅的單品，不分哪個社群平台，最後也會連帶影響整體單品的銷售量，類似於時尚單品的實驗室。

根據這次的銷售排行也可以看見年輕人的崛起，這次非常特別的是 Thom Browne 褶襉裙竟然排到第十名的佳績，背後的意涵也告訴我們：「時尚產業的無性別時尚，正在形塑年輕人的審美觀。」Fendi 的 Baguette袋也排到了第六名的位置，女款包包改造後的男包也成為時尚流行趨勢。除此之外，饒舌與街頭文化也默默的影響時尚界，第一名竟然由 adidas Yeezy 拖鞋奪下，第二名也是街頭風格的 Off-White Virgil Abloh 太陽眼鏡，這趨勢的改變回應到年輕人常常在 TikTok 上拍饒舌對嘴、舞蹈影片的現象，也可見 TikTok、年輕人、饒舌文化三者之間密不可分的關係。

接下來就讓我們一一揭曉有哪些時尚單品入榜吧！（點擊放大欣賞）▼▼▼

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這回 Lyst 根據自家銷售平台顧客的品牌點擊率（Conversion Rate）、銷售量，以及 Google 平台上的搜索流量、社群媒體上的提及和品牌的互動數據（Engagement Data），公開 2021 年第二季度的時尚單品排行榜！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：你有入手了嗎？這幾款國外最受歡迎！2021 第二季「男裝單品」熱賣 Top 10大公開！】

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