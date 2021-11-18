CODA聯乘Katol重塑美式招牌繪寫文化　日牌聯乘模式在港大有作為

隨着香港人重新正視並支持本地流行文化工業，不止歌影視行業全力發展，就連本土時裝產業同樣受惠，銅鑼灣、深水埗等地區個性小店愈開愈多，年輕一代也會為購買並穿着本地品牌而覺得自豪。



日本時裝勢力近年在世界大放異采，doublet井野將之就曾奪下LVMH PRIZE大獎。（LVMH）

當然本港潮流產業當真要追趕地歐美日之準，長路依舊漫漫，但人家開闢出來的創意和發展模式，卻有很多地方值得我們借鏡，尤其是地域與文化均和香港相近的日本。

過去incredible與利工民的聯乘合作。（incredible）

日本時尚產業最厲害之處，在於他們品牌、商店、職人與藝術單位之間，對於聯乘合作的超開放態度和果斷執行力，上至COMME des GARÇONS、BEAMS、藤原浩，下至淺草陳年果子店抑或高圓寺小本經營古着店，他們均有意慾和能力，廣邀各式各樣的單位合作，打造出「1+1大於2」的有趣Collaboration，更可以一年策動出十個以上的聯乘項目，成績斐然。這種擅長策動Crossover的品牌、單位在日本為數不少，反觀過往香港卻只有CLOT、incredible等寥寥數個做得到，教人唏噓。

慶幸時移世易也不見得一定是個負面形容詞，近年於潮流界堀起的一眾90後、00後，他們是自少飲日本時裝奶水長大的一群，聯乘合作這個概念，早已植根在這群較年輕Y世代、Z世代的腦海之中，如是者到他們開山立派自創品牌或創意單位，聯乘便成為不可或缺的創作一部份。

早前CODA與知名唱片單位White Noise Records的合作。（CODA）

CODA Project 001項目中與White Noise Records聯手推出的Cassette帶。（CODA）

例如近年漸露頭角的本地服飾品牌CODA，便是一大案例。在短短半年之間，便成功策劃到與kapok、White Noise Records和Norman Walsh（即將啟動！）的聯乘合作，Project 001項目中與White Noise Records聯手推出服飾和Cassette卡式帶，更是一見難忘，甚有收藏價值。

今次Project 002，CODA便找來本地著名平面設計師Katol合作，大玩Sign Painting。（CODA）

至於最新的第二回Project 002，CODA找來本地著名平面設計師Katol合作，以Sign Painting作主題設計服飾，帶來驚喜。Sign Painting手工招牌繪寫文化，顧名思義就是以人手書寫及繪畫方式，將文字、圖案畫在牆壁或玻璃窗上，通常會寫上店舖的名字或其收費資訊，以作宣傳效用。

Katol製作的Sign Painting可謂遍佈港九新界，總有一幅令你有深刻印象。（Katol）

Sign Painting起源於歐洲，大約在一百五十多年前傳入美國而大行其道，並成功確立粗獷的美式風格。（Katol）

回顧歷史，Sign Painting起源於歐洲，大約在一百五十多年前傳入美國而大行其道，並成功確立粗獷的美式風格，及至近代也進一步流傳到日本，繼而是香港，無論是咖啡廳、紋身店、皮鞋舖還是各式各樣時裝、古着選物寶號，都總有這類Sign Painting的蹤影，而當中在不少作品，正正出自Katol的手筆。

白色長褲最叫人印象深刻。（CODA）

手繪圖案美學近年在時裝界甚吃香。（CODA）

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今次CODA × Katol系列產品總共有6款，由Trench Coat、Hoodie、Pants到Tee都有，每件衣服由CODA團隊設計，再交由Katol以噴畫技法，親手將不同年代的Sign Painting字體、圖像印在服飾之上，當中尤以乾濕褸和白色長褲最印象深刻，簡潔的時裝之上添至了復古風味，以及一種美式圖案才獨有的遊閑幽默感，展現出以往CODA所未見的一面。

CODA × Katol系列將會於11月21日於灣仔kapok舉行Pop up開幕派對

連帶ILOVEYELLOW這種名不經傳的新晉美牌，都致力將一系列經典動漫人物畫在衞衣之上。（ILOVEYELLOW）

何況手繪圖案美學近年在時裝界實在吃香，細川雄太的Saint Michael不過是將Fake Print印在衞衣之上，產品在日本便足以被搶購一宜；BODE人手繪製圖案的Corduroy Pants，更是Emily Adams Bode成名傑作；連帶ILOVEYELLOW這種名不經傳的新晉美牌，都致力將一系列經典動漫人物畫在衞衣之上，蔚然成風。