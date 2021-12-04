秋冬男士外套｜6個精選款式推介　保暖關鍵在於手袖及防風層設計

雖說香港的冬天不至於會冷到下雪，但對於早晚通勤的上班族來說，只要開始入冬之後，冷風吹到手上宛如被刀割般不適，特別若是遇到下雨天，出門真的是差點要人命，往往只能帶雨傘戴手套保暖，哪有時間管穿得好不好看。



其實除了救命風衣之外，在挑選外套時也可以注意以下幾點，讓你的通勤路上也能穿得有型又保暖，因應溫度更低的時候也可以搭配發熱衣、冷衫、羽絨背心來搭配！ 除了挑選要素，以下再推薦幾款帥氣的外套，年末要買禮物獎賞自己，選這幾件外套一定沒錯，不只實用還夠有型！

首要條件：手袖一定要束口！沒束口的就淘汰！

束口可以防止冷風灌入，以免直接吹到透心涼，上班族挑選外套時第一個要素絕對是袖口必須束口，最理想的狀況是手袖由足夠長度的羅紋布製成，單單只有手袖版型上向內縮是不足以擋風的！同樣邏輯也可運用到購買雨衣上，建議挑選手袖有魔術貼可調節的款式，能夠更加防風。

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釦子或拉鍊請拉高到頸

這點的邏輯跟手袖束口相同，都是為了阻擋冷風進入。而且往往頸部受涼時容易令人全身不對勁，出外時包覆好頸部和袖口，絕對能瞬間增加你的溫暖指數。

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表面能防風超重要

原本走路時還可承受冷風，但趕時間追巴士時加快步速，體感溫度可以瞬間下降好幾度。最痛苦的在於風吹而影響溫度的感受，所以外套表面的防風材質很重要，只要在最外層基本抵擋冷風，冷度就能夠減少一半！而且通常能夠防風的款式也有基礎防雨，在冬天日常濕氣比較重的天氣就非常有用。

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沒有防風材質就至少要夠厚夠紮實

例如類似羽絨的超厚鋪棉、非常扎實的羊毛外套、加厚的羊羔毛，在不下雨的天氣都還算能抵擋冷風。唯一可惜的是這樣的材質一下雨就容易又濕又重，所以如果下雨的冬天就沒有那麼適合啦！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：給在寒風中每天騎車的你，一份買外套的購物指南！冬季外套挑選「4個關鍵要素」，讓你的穿搭保暖又好看！】