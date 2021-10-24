穿搭｜掌握極簡黑白單品變身IG時尚網紅　善用西裝外套營造層次感

許多人會覺得要買各種不同種類和顏色的衣服，才能穿出不同的新搭配，但黑白色系單品也能穿出許多不同的風格，今回編輯介紹三位熱愛黑白穿搭的韓國穿搭部落客，看看她們如何使用這些基礎單品加上超強的搭配手法，凸顯每件單品的質感。



「黑白配」不一定代表安全乏味！參考以下韓妹的黑白穿搭術，你也可以穿出帥氣冷豔風格（點擊放大閱讀）▼▼▼

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Heegenie_

在 Heegenie_ 的 IG 裡，清一色都是黑白色系的穿搭照，而她也擅長以疊加不同材質的黑白單品，打造多層次的俐落穿搭，讓原本千遍一律的黑白色系搭配出新鮮感。除了褲裝之外，她也經常穿上黑白色系及踝的長裙或是純黑色的裙裝，且高腰線的設計還能將視覺比例拉長，而她所選擇的單品沒有過多複雜的裝飾設計，恰到好處地拿捏寬鬆以及合身的配襯，再搭上不同的鞋子或手袋，也能詮釋出各式各樣的穿衣風格。

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mnem_hz

風格偏向高冷的韓國穿搭部落客 mnem_hz 總是留著招牌的黑長直髮，將黑白色系穿得又酷又帥氣，不同風格的單品都能被她穿出俐落冷豔感。像是以黑色外套搭配長裙，再內搭一件白色長袖緊身衣。雙腳再套上一雙黑白色系的皮質粗曠皮鞋，馬上就能塑造出極簡冷淡穿搭，將氣場開到最強。在她的穿搭中皮質單品的出鏡率也很高，尤其是黑色的靴款搭上短裙，或是寬鬆的工裝褲以及硬氣的皮衣，穿起來格外吸睛，讓人聯想到漫畫 《NANA》 中的叛逆個性女孩。

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0.xxyn

慵懶的氣質配上運動簡約風格，日常容易借鑒又時髦，黑長直的頭髮以及大紅色系唇是部落客0.xxyn的標誌。她的單品中有各式各樣的西裝、各種款式的外套、皮革單品以及墨鏡、Cap帽等多樣配件，能在不同情境和風格中隨意地切換，對喜歡黑白色系的人而言，她的穿搭絕對值得參考。在她的 Look 中能看見她經常選擇各種高腰長褲、落地褲或是選擇短褲露出長腿再搭上顯腿細的長靴，凸顯自己的身高優勢，充滿一股冷冽的鋒利感。而她也擅長以長、短單品交錯的方式，例如外衣長，就疊加一件短內搭衣，有層次感又不無聊，再加入一些風格硬朗的配飾就十分帥氣。

Dappei 結語：

黑白色系的穿搭就是這麼多元好搭配，更是不挑身材和膚色，穿搭沒有靈感的時候，不妨學習這些部落客們的穿搭方法，讓黑白穿搭更上一層樓。



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